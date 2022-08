Les BTS ARMYs se sentent «exposés» alors que la vie de fandom est révélée dans de nouvelles «mauvaises décisions» Bop

Bad Decisions, qui est une collaboration entre Snoop Dogg et Benny Blanco, avec une touche BTS est enfin sorti. Le clip est sorti vendredi. Il présente Benny Blanco en tant que grand fan de BTS. Dans la vidéo, on peut le voir profondément dans le fandom BTS, à tel point qu’il ne peut même pas suivre l’heure. Snoop Dogg a également figuré dans la vidéo. Cependant, il n’y a pas de visuels des membres du BTS, juste des extraits d’anciens clips vidéo et quelques photos fixes.

Juste au moment où la chanson est sortie, ARMY n’a pas pu retenir son enthousiasme et a bombardé les réseaux sociaux de réactions. Alors que peu de mèmes partagés, d’autres ont été vus en train d’apprécier la chanson. “C’est nous ARMY”, a écrit un utilisateur. Une autre personne a écrit : « Je ne sais pas à quoi je m’attendais, mais c’était… c’était fou. Aussi si relatable. Voici quelques réactions :

Réaction de l’ARMÉE après s’être vu exposé à un niveau élevé#Mauvaises décisions #BadDecisionswithBTS

pic.twitter.com/vY3shCX70g – BTS⁷ Jack in the box ERA, (@ebullient_k) 5 août 2022

La voix sexy de Taehyung dans Bad Decisions, s’il vous plait, c’est le chef kiss! L’homme nous rend vraiment fous en chantant ces paroles #Mauvaises décisions#BadDecisionswithBTS

pic.twitter.com/7LU6Glh1jG — thv⁷ (@thv_hype) 5 août 2022

SO BENNY BLANCO EST UNE ARMÉE CERTIFIÉE. LE FAIT QU’IL A BEAUCOUP DE MERCH DANS SA CHAMBRE, SA BOMBE ARMÉE ET SON GÂTEAU VIOLET. C’EST TELLEMENT UN BOP !! MAUVAISES DÉCISIONS AUJOURD’HUI#bennyXBTSXSnoopDogg #BadDecisionswithBTS pic.twitter.com/I9a9DVz4Xa — ⟬⟭ᴮᴱNinong Kookie⁷⟭⟬ (@tanniekosmossss) 5 août 2022

la façon dont cette vidéo entière nous a exposés ! Benny doit être l’un de nous parce qu’il sait exactement comment nous agissons ? LMAO de toute façon nous avons un autre bop d’été, j’ai peur ‍♀️❤️‍#Mauvaises décisions #BadDecisionswithBTS#bennyXBTSXSnoopDoggpic.twitter.com/AQnsGqysta — Moonchild.mermaid⁷ ✨ (@petitesirenee) 5 août 2022

Pendant ce temps, cela survient quelques jours seulement après que le leader du BTS, RM, se soit rendu en Suisse et ait donné un aperçu de son voyage à travers son nouveau vlog. Cela vient après une série de vlogs individuels des membres populaires du groupe K-pop BTS, V, J-Hope et Jimin. Le vlog est sorti samedi et les hashtags ont commencé à être tendance sur Twitter. De plus, la vidéo a reçu plus de 3 millions de vues. Dans le vlog, RM a révélé que son séjour durerait quatre jours. Il a en outre ajouté qu’il sortirait pour le dîner, où il se nourrissait de bière, de hamburgers et de frites. On peut l’entendre dire : « Je meurs de faim en ce moment. Je sors chercher de la nourriture. C’est beaucoup plus calme que ce à quoi je m’attendais et on se croirait dans une ville rurale. J’aime l’atmosphère familiale.

“À toutes ces armées qui ont repéré RM et ont réussi à ne pas le déranger, à maintenir une distance et à le laisser profiter de sa propre compagnie, merci à tous du fond du cœur !” a commenté un utilisateur de YouTube. Une autre personne a écrit: “Je peux voir ces hommes aimer l’art, manger et boire, profiter de la nature et siffler pour toujours, je ne me fatiguerai jamais.”

