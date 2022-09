Les BTS ARMYs de l’Inde et du Pakistan s’affrontent sur les réseaux sociaux

En ce qui concerne BTS, la rivalité entre l’Inde et le Pakistan ne se limite pas à Biryani et à son origine. Récemment, lors d’une soirée en streaming, des fans indiens et pakistanais de BTS sont venus montrer leur soutien à leurs équipes. Alors que les Indiens ont rejoint SexyTeamIndia, les fans pakistanais ont rejoint SexyTeamPak. Alors que quelques-uns le considéraient comme “l’un des événements les plus historiques de l’ARMÉE”, d’autres motivaient simplement les gens à s’y joindre. #RM #BTSRM de #BTS », a écrit un utilisateur de Twitter. De nombreux autres tweets similaires ont été vus devenir viraux à cette époque. Regarde:

“NOUS AVONS LA TENDANCE OMGGG LESGGOOO VOUS LES GARS ALLEZ SI BIEN ARMÉES INDIENNES GARDONS CETTE ÉNERGIE”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt le même jour, Hastag Biryani est devenu viral après que Jimin se soit rendu à Weverse et a partagé comment il pensait à quoi manger et a demandé à tout le monde s’ils avaient mangé. Il fut bientôt inondé de suggestions comme la poitrine de porc et le riz frit. Une ARMY a suggéré : « Vous pouvez essayer le biryani », ajoutant que c’est très délicieux. À cela, Jimin a répondu: “C’est de la nourriture indienne.” De toute évidence, c’est une connexion qui était trop difficile à accepter pour les cœurs de Desi à la fois.

Jimin a également déclaré récemment qu’il aimerait essayer la pole dance lorsque les membres discutaient d’idées pour les futurs épisodes de RUN BTS et, comme on pouvait s’y attendre, ARMY Twitter a éclaté. En fait, Namjoon est intervenu pour dire à Jimin que la pole dance lui conviendrait; Les ARMYs étaient certainement d’accord. Entre autres idées discutées par les membres figuraient le yoga volant et la gymnastique rythmique. Le membre du BTS V a également été vu récemment en train de faire un peu de pole dance après la Fashion Week de Paris.

