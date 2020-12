CLEVELAND: Baker Mayfield a traversé le centre du terrain comme un major casqué.

Après s’être connecté avec la recrue Donovan Peoples-Jones sur une passe de touché rapide de 75 verges, le quart-arrière de Cleveland a immédiatement sprinté après son coéquipier alors qu’il montait haut comme s’il dirigeait une fanfare.

Mayfield a redécouvert sa touche et un peu de fanfaronnade dimanche, et les Browns ont trouvé leur rythme et leur respect dans la Music City.

Mayfield a fait taire les critiques à chaque point terminé et a fini par jouer comme un choix n ° 1 au classement général, lançant quatre passes de touché en première mi-temps tandis que les Browns se construisaient une avance de 31 points à la mi-temps et une fusion tardive a survécu pour une victoire de 41-35 sur le Tennessee.

La victoire a vu la première saison gagnante de Cleveland depuis 2007 et a presque assuré une place en séries éliminatoires.

Les Browns (9-3) avaient besoin d’une victoire de signature. Ils en ont écrit un à Nashville.

Sur la route, contre un prétendant légitime au Super Bowl, les Browns, qui sont arrivés avec une seule victoire contre une équipe de plus de .500, ont exécuté le plan de match de l’entraîneur Kevin Stefanski à la perfection en première mi-temps. Ils se sont qualifiés de menaces légitimes dans l’AFC.

Les sourcils de tout le monde ont été soulevés à propos de notre équipe dans un sens, a déclaré le receveur Jarvis Landry par la suite.

Et peut-être Mayfield aussi.

En proie à des incohérences à sa troisième saison, Mayfield n’a pas commis d’erreur en déchirant la défense du Tennessee de 290 verges en première mi-temps. Il a terminé 25 des 33 pour 334 verges et a effectué 156 passes consécutives près de six matchs sans interception.

Au cours de cette période, Mayfield, qui est sensible au roulement, a 11 passes de TD, zéro pourboire et les Browns sont allés 5-1.

C’est le précis, agressif et confiant que Mayfield Cleveland pensait avoir au cours de sa solide saison de recrue, mais il a été suivi par un finaliste médiocre qui doutait d’être un quart-arrière de la franchise. Cette conversation s’est calmée au cours de la troisième année, alors que les Browns approchent de leur première place après la saison en 18 ans.

Mayfield attribue son revirement ces derniers temps au fait d’être sur la même longueur d’onde que Stefanski et de leur confiance mutuelle. Au cours de la semaine d’adieu de Cleveland, ils ont disséqué le bon et le mauvais jeu de Mayfield et ont proposé des concepts de jeu qui correspondent aux forces du QB.

Depuis lors, Mayfield a été solide, pas sans défaut. Mais il est nettement meilleur, tout comme les Browns.

De toute évidence, il s’occupe du ballon, a déclaré Stefanski. «Il était extraordinairement productif hier, trouvant des réalisations pour toutes sortes de gars et ayant lui-même des réalisations. Il va bien et il est à l’aise avec ce que nous faisons.

CE QUI FONCTIONNE

Stefanski a frappé tous les bons boutons et il a lancé une balle courbe aux Titans en mettant le jeu sur les épaules de Mayfield.

Dans l’attente d’un combat au sol entre deux des meilleures équipes de la NFL, les Browns ont pris leur envol. Mayfield a égalé le record d’équipe du Hall of Famer Otto Graham avec quatre touchés en demie. Par coïncidence, il l’a fait à l’occasion de ce qui aurait été le 99e anniversaire du légendaire QB.

L’appel de jeu de Stefanski était exceptionnel, et il a également fouillé dans sa boîte de trucs, offrant un jeu admissible au plaquage au joueur de ligne de remplacement Kendall Lamm pour un TD et laissant Landry compléter une passe à Mayfield.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Terminer. Pour la deuxième fois cette saison, les Browns ont failli laisser échapper une énorme avance. Après plus de quatre touchés, ils se sont détendus et les Titans, aidés par un échappé tardif de Mayfield, ont marqué Cleveland 28-3 après la mi-temps.

Les Browns ont dû réparer un coup de pied extérieur pour réprimer le retour.

L’attention aux détails n’était pas suffisante en seconde période, a déclaré Stefanski. «Nous savions que le Tennessee revenait. Nous savions qu’ils feraient de leur mieux dans cette seconde mi-temps et nous l’avons compris, mais j’aimerais vraiment éclaircir certaines choses, et nous y reviendrons.

STOCK

La ligne d’attaque de Cleveland a gardé Mayfield hors de danger avec une excellente protection. Le groupe est à nouveau coincé après des blessures et un COVID-19[feminine cas, et joue aussi bien que les cinq premiers de la ligue.

« Nous avons très bien fait, mais je pense toujours qu’il y a de la place pour grandir dans notre groupe et que nous pouvons toujours être meilleurs », a déclaré le centre JC Tretter.

STOCK EN BAS

Stefanski aime les bouts serrés, mais il les utilise principalement pour bloquer plutôt que pour passer le jeu. Les bouts serrés Austin Hooper, Harrison Bryant et David Njoku n’ont été visés que trois fois dimanche.

BLESSÉ

Les Browns ont finalement eu de bonnes nouvelles parce que le secondeur Mack Wilson n’a pas subi de commotion cérébrale dimanche.

Stefanski a déclaré que Denzel Ward (mollet) et le receveur large KhaDarel Hodge (anneau de jambon) restent au jour le jour. Le receveur Taywan Taylor (cou) ratera une autre semaine alors que l’ailier défensif Porter Gustin (COVID) a progressé et pourrait revenir bientôt.

NUMÉRO DE CLÉ

41 sacs de carrière pour l’ailier défensif Myles Garrett, qui est revenu dimanche après avoir raté deux matchs avec COVID-19[feminine . Garrett avait un sac dimanche et était sur le terrain pour 52 des 72 clichés.

ET APRÈS

Une chance de se venger avec un match de lundi soir contre les Ravens de Baltimore, qui a battu les Browns 38-6 dans le match d’ouverture de la saison.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL