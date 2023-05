Virgil van Dijk attend avec impatience une pré-saison « intense » avec Liverpool et ne pense pas que le manque probable de football des Reds en Ligue des champions la prochaine saison les gênera sur le marché des transferts.

Le match nul de samedi avec Aston Villa a pratiquement mis fin aux quatre premiers espoirs de Jurgen Klopp et co – qui semblent devoir se contenter du football de la Ligue Europa pour la première fois depuis 2016/17.

D’après les sons, cependant, Van Dijk n’attend pas moins avec impatience la campagne 2023/24.

S’exprimant après le match de samedi, le défenseur néerlandais a dit: « Les bruits que j’entends, ça va être une pré-saison très intense avec beaucoup de travail physique mais aussi beaucoup de travail tactique pour essayer de se préparer pour une saison difficile. C’est très excitant. Les joueurs partent, j’espère , les joueurs arrivent et seront prêts pour le début de la pré-saison. »

Des doutes ont été émis quant à savoir si Liverpool sera en mesure d’attirer les meilleurs talents cet été s’ils ne peuvent pas proposer le football de la Ligue des champions – mais Van Dijk n’a pas de telles inquiétudes. Il a continué:

« La Ligue des champions ne rendra-t-elle pas plus difficile le recrutement? Non. La pré-saison sera énorme. Tout le monde sait que nous avons traversé une petite transition et, si je suis un joueur en pleine ascension et que j’ai des options pour passer à l’étape suivante et que Liverpool frappe à ma porte, alors je serais très, très intéressé. Je ne pense pas que cela va changer grand-chose, mais si quelqu’un veut jouer en Ligue des champions quoi qu’il arrive, alors c’est leur ambition. »

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Liverpool

À un match de la fin – un dernier jour de déplacement à Southampton – Liverpool traîne Manchester United, quatrième, de trois points.

En tant que tel, les Reds devraient battre Southampton et espérer que Man United perde ses deux matches restants – à domicile contre Chelsea et Fulham – afin de s’assurer une place improbable en Ligue des champions aux dépens de leurs féroces rivaux.