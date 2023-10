Alors qu’Israël continue de mener des frappes aériennes sur Gaza, les coupures généralisées d’Internet et des téléphones portables ont coupé l’enclave du reste du monde. Josh Lederman de NBC News rapporte que des bruits de chars, d’artillerie et de frappes aériennes peuvent être entendus près de la frontière entre Israël et Gaza.28 octobre 2023