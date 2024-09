Les Bruins terminent le défi des prospects avec une victoire contre les Devils

BUFFLE – Les espoirs des Bruins ont terminé le Prospects Challenge sur une bonne note, en battant les Devils du New Jersey, 6-4, lundi matin au LECOM HarborCenter. Boston a affiché un bilan de 1-1-1 lors de ce tournoi de trois matchs pour les recrues.

Six buteurs différents ont trouvé le fond du filet dans la victoire tandis que l’équipe a réussi trois buts sans réplique après avoir été menée d’un point dans la dernière période. Jake Sloan a égalisé le score grâce à une passe d’Evan Vierling, qui a également marqué le deuxième but de Boston dans le match. Carlin Dezainde a marqué le but gagnant avec 2:49 à jouer, avant que Brett Harrison n’ajoute le but d’assurance en avantage numérique 1:14 plus tard.

Harrison, le choix de troisième ronde de Boston (85e au total) au repêchage de la LNH en 2021, a mené l’équipe avec trois buts et une passe décisive lors du tournoi de trois matchs. Adam Mechura a marqué deux buts lors des deux derniers matchs. John Farinacci et Jaxon Nelson ont chacun marqué un but lors du défi.

Le gardien Ryan Bischel a arrêté 27 des 31 tirs auxquels il a fait face pour mener les Bruins à la victoire.

L’entraîneur-chef Ryan Mougenel était satisfait des efforts de son équipe lors de la finale de lundi.

« Je pense que les gars ont fait du très bon travail dans la compétition », a déclaré Mougenel après la victoire. « Nous avons vu certaines des qualités que nous aimons voir. C’est bien de nous voir récompensés pour notre dur labeur. Les gars ont travaillé très dur. »