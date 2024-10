Les Bruins réclament Jiri Patera des renonciations

BOSTON – Le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, a annoncé aujourd’hui, le 2 octobre, que l’équipe avait réclamé le gardien de but Jiri Patera au ballottage de Vancouver.

Patera, 25 ans, a disputé 25 matchs avec les Henderson Silver Knights (AHL) au cours de la saison 2023-2024, compilant une fiche de 11-10-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,99 et un pourcentage d’arrêts de ,903. Le gardien de 6 pieds 3 pouces et 212 livres a disputé 85 matchs en carrière dans la AHL, affichant une fiche globale de 37-40-6 avec une moyenne de buts alloués de 2,92 et un pourcentage d’arrêts de ,907. Patera a également participé à huit matchs en carrière dans la LNH avec les Golden Knights de Vegas. Le natif de Prague, en Tchéquie, a été initialement sélectionné par Vegas au sixième tour (161e au total) du repêchage 2017 de la LNH.