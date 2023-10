SAN JOSE, Californie (AP) – Brad Marchand et James Van Riemsdyk ont ​​marqué à 21 secondes d’intervalle en fin de première période…

SAN JOSE, Californie (AP) — Brad Marchand et James Van Riemsdyk ont ​​marqué à 21 secondes d’intervalle en fin de première période et les Bruins de Boston ont remporté leur troisième match consécutif pour ouvrir la saison, battant les Sharks de San Jose 3-1 jeudi soir.

David Pastrnak a marqué pour la quatrième fois cette saison et Linus Ullmark a réalisé 26 arrêts pour permettre aux Bruins de prendre un bon départ lors de leur voyage de quatre matchs.

Les Sharks ont conclu leur premier match à domicile de quatre matchs avec une autre défaite. San Jose n’a obtenu qu’un seul point lors de ses quatre matchs contre les champions de division en titre, s’inclinant en tirs de barrage contre le Colorado samedi soir.

Les Sharks sont devenus la troisième équipe à rester sans victoire lors de l’ouverture de la saison avec quatre matchs consécutifs à domicile. Les Golden Seals de Californie ont subi deux défaites et deux matchs nuls en 1971-72, et Calgary a connu trois défaites et un match nul en 1997-98.

Anthony Duclair a marqué le seul but de San Jose. Kaapo Kahkonen a réalisé 34 arrêts.

Les Bruins ont pris le contrôle du match dans les deux dernières minutes de la première période. Marchand a battu Kahkonen d’un tir du poignet depuis le cercle pour marquer son premier but de la saison.

Lors de la présence suivante, Van Riemsdyk a coincé une rondelle sous la jambière de Kahkonen lors d’une mêlée devant le filet pour porter le score à 2-0.

Pastrnak a eu un peu de chance de marquer lors de son troisième match consécutif en fin de deuxième période. Il était sur une course à 2 contre 1 quand Marc Edouard-Vlasic, en échec arrière, a repoussé la rondelle, mais elle a dévié du patin de Pastrnak et est entrée dans le filet.

CALENDRIER PRÉVISÉ

Les Sharks ont connu une ouverture difficile au calendrier avec des matchs contre les quatre vainqueurs de division de la saison dernière : Vegas, Colorado, Caroline et Boston.

C’est la première fois depuis le réalignement à quatre divisions en 2013 qu’une équipe ouvre la saison en affrontant les quatre champions en titre de la division.

RÉAMÉNAGEMENT DES LISTES

L’attaquant Kevin Labanc a fait ses débuts avec San Jose après avoir été éliminé lors des quatre premiers matchs. Les Sharks ont placé le D Radim Simek en dérogation avec l’intention de le renvoyer dans la AHL.

SUIVANT

Bruins : À Los Angeles samedi soir.

Requins : À Nashville samedi soir.

___

AP LNH : https://apnews.com/hub/NHL

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.