Les Bruins de Boston affirment que Patera démontre leur désespoir

Les Canucks de Vancouver ont perdu le gardien Jiri Patera au ballottage face aux Bruins de Boston.

Les Canucks de Vancouver ont mis quatre joueurs en dérogation mardi, mais ne semblaient vraiment préoccupés que par le fait que l’un d’entre eux soit réclamé : Phil Di Giuseppe.

L’ailier vétéran était devenu l’un des favoris de l’entraîneur-chef Rick Tocchet grâce à son jeu bidirectionnel en échec avant. Tocchet l’a joué dans l’alignement et lui a donné un rôle de premier plan en désavantage numérique lorsqu’il était dans l’alignement. Mais lors d’un camp où de jeunes joueurs cherchaient un emploi, Di Giuseppe a finalement été expulsé.

« C’est une question difficile », a déclaré Tocchet. « C’est un gars solide et il a eu un très bon camp. Il y a des chiffres en jeu, il y a bien plus encore – le plafond et le LTIR, c’est au-dessus de ma tête – mais j’espère qu’il ne sera pas arrêté, pour être honnête avec vous. C’est un gars dont je pense toujours que s’il n’est pas repris, il est toujours dans le mix. C’est juste un gars irréel.

Un Canuck a été réclamé au ballottage, mais ce n’était pas Di Giuseppe ; c’était le gardien Jiri Patera, réclamé par les Bruins de Boston.

Les Bruins de Boston, désespérés et désespérés.

Les Bruins pourraient perdre leurs deux gardiens de calibre Vézina

Il y a quelques mois, les Bruins possédaient le meilleur tandem de gardiens de la LNH.

Jeremy Swayman et Linus Ullmark ont ​​terminé troisième et cinquième dans la LNH pour le pourcentage d’arrêts parmi les gardiens de but avec au moins 30 matchs joués, terminant juste derrière Thatcher Demko. Tous deux ont terminé parmi les sept premiers lors du vote Vézina la saison dernière, ce qui est du jamais vu pour des gardiens de but partageant le filet comme ils l’ont fait.

C’était une situation intenable pour les gardiens de but, non pas parce que les deux partageaient un filet, mais parce que Swayman est devenu un joueur autonome avec restriction ayant besoin d’un nouveau contrat et était en ligne pour une augmentation significative. Les Bruins ne pouvaient tout simplement pas se permettre d’avoir deux gardiens de but : ils devaient en choisir un.

Sans surprise, les Bruins ont choisi le plus jeune gardien de but, Swayman, et ont échangé Ullmark, 31 ans, aux Sénateurs d’Ottawa contre un choix de première ronde, le centre des six derniers Mark Kastelic et le gardien de but compagnon Joonas Korpisalo.

C’était un échange tout à fait compréhensible à faire mais, malheureusement pour eux, ils ont fait l’échange avant de signer un nouveau contrat avec Swayman. En conséquence, les Bruins pourraient passer de deux gardiens de calibre Vézina la saison dernière à aucun gardien cette saison.

En tant qu’agent libre restreint, Swayman n’a pas beaucoup d’influence dans les négociations contractuelles, mais son plus grand levier est simple : refuser de signer. C’est exactement ce qu’il a fait, estimant que les offres de contrat des Bruins étaient insuffisantes pour l’un des meilleurs gardiens de but de la LNH.

Le président des Bruins, Cam Neely, a insinué que les Bruins avaient proposé un gros contrat à Swayman, affirmant que s’il était Swayman, il aurait « 64 millions de raisons pour lesquelles je jouerais en ce moment ».

L’agent de Swayman a répliqué avec une publication sur Instagram, déclarant : « C’était la première fois que ce chiffre était discuté dans nos négociations. Avant la conférence de presse, aucune offre n’avait été faite à ce niveau.

Les négociations ont atteint le point où Swayman serait envisage de demander un échange aux Bruins.

Swayman et les Bruins pourraient encore se réunir pour conclure un accord avant le début de la saison régulière, mais les Bruins réclamant Jiri Patera au ballottage suggèrent qu’ils sont vraiment inquiets que les choses ne fonctionnent pas.

Patera passe de la cinquième corde à la deuxième corde

Soyons francs : Jiri Patera n’est pas un gardien de but de la LNH.

Le Tchèque de 25 ans n’a disputé que huit matchs dans la LNH avec des résultats médiocres. Son pourcentage d’arrêts de .902 dans ces huit statistiques n’est pas terrible, mais il n’est pas non plus particulièrement bon.

Patera a été signé par les Canucks parce qu’il est un gardien de but compétent dans la AHL qui pourrait potentiellement remplacer les blessures dans la LNH si nécessaire. On s’attendait à ce qu’il se batte pour les départs avec Nikita Tolopilo pour les Canucks d’Abbotsford dans la AHL, mais il allait très probablement finir comme remplaçant derrière Tolopilo.

Lorsque les Canucks ont signé Kevin Lankinen, Patera est passé du quatrième rang sur le tableau des profondeurs des gardiens de but des Canucks au cinquième, au moins une fois que Thatcher Demko est revenu de sa rééducation pour blessure. C’était une belle profondeur du point de vue des Canucks, mais perdre Patera n’est pas exactement la fin du monde.

Avec Patera réclamé, les Canucks peuvent plutôt garder l’espoir Ty Young à Abbotsford jusqu’au retour de Demko. Young, 20 ans, est éligible pour revenir dans la WHL pour son année de plus, mais il n’a peut-être pas de place pour revenir chez les Cougars de Prince George, qui ont cédé le filet à Joshua Ravensbergen, l’un des meilleurs espoirs des gardiens de but. pour le repêchage 2025 de la LNH.

Pour les Bruins, cependant, Patera ne serait pas cinquième sur leur tableau des profondeurs ; il passe à la deuxième place.

Si Swayman ne signe pas à nouveau avec les Bruins, ils devront choisir Korpisalo comme partant et Patera comme remplaçant. Korpisalo vient de connaître une saison en tant que partant des Sénateurs au cours de laquelle il a affiché un pourcentage d’arrêts de ,890, l’un des pires de la LNH.

Il est tout à fait possible que Korpisalo revitalise sa carrière à Boston sous la tutelle de l’entraîneur des gardiens Bob Essensa, qui a fait des merveilles avec les gardiens des Bruins. Il est possible que Patera prouve qu’il est un remplaçant de calibre LNH. Mais il est indéniable qu’un tandem Korpisalo-Patera constituerait un immense pas en avant par rapport à Swayman-Ullmark.

Vous prétendez que le gardien de cinquième corde des Canucks est leur remplaçant ? Les Bruins doivent être désespérés.