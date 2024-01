Les Bruins assignent 2 recrues à Providence avec l’arrivée de renforts

Bruins

Brandon Carlo, Derek Forbort, Linus Ullmark et Matt Poitras seront tous de retour dans l’alignement de Boston samedi. Johnny Beecher a été envoyé à Providence samedi. David Zalubowski/AP Photo

Alors que Brandon Carlo et Derek Forbort devraient revenir sur la glace samedi soir contre les Canadiens, les Bruins ont remanié leur alignement quelques heures avant la mise au jeu.

Boston a ajouté Carlo et Forbort à la liste active samedi, l’équipe envoyant les recrues Mason Lohrei et Johnny Beecher aux Providence Bruins dans un mouvement correspondant.

Samedi marquera le premier match de Forbort depuis le 3 décembre, le vétéran défenseur passant les six dernières semaines sur la réserve des blessés à long terme en raison d’une blessure tenace au bas du corps.

Carlo a raté les cinq derniers matchs après avoir subi une commotion cérébrale lors de la défaite en fusillade de Boston contre l’Avalanche le 8 janvier. Parallèlement à la mission de Lohrei dans la AHL, Parker Wotherspoon sera absent samedi avec Carlo et Forbort disponibles.

Le match de samedi contre le Tricolore verra plusieurs autres contributeurs clés de retour dans l’alignement de Boston. Linus Ullmark obtiendra le départ devant le filet, le vainqueur en titre du trophée Vézina jouant pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure au bas du corps lors de la défaite en prolongation de Boston contre les Coyotes le 9 janvier.

La recrue Matt Poitras fera également sa première apparition depuis le 9 janvier, le centre ayant raté les quatre derniers matchs après avoir subi une blessure à l’épaule en Arizona. Oskar Steen sera un homme étrange à l’avant pour Boston samedi.

Il était écrit que Lohrei serait probablement sur le chemin du retour dans les rangs de la AHL une fois que Forbort et Carlo auraient été autorisés à revenir. Malgré ses compétences en matière de déplacement de la rondelle, Lohrei devrait bénéficier des minutes lourdes et des répétitions en avantage numérique à sa disposition contre la concurrence de la AHL.

Le besoin le plus urgent du jeune défenseur est de renforcer son jeu en zone D. Dans les 407 :58 de temps de glace de Lohrei en 5 contre 5 cette saison, les Bruins ont été dominés 21-16.

La mission de Beecher dans la AHL est un peu plus surprenante, même si le joueur de centre recrue est entré et sorti de l’alignement ces derniers temps. Même si Beecher s’est calmé offensivement (un but, deux points à ses 18 derniers matchs), il a largement tenu bon malgré des minutes défensives éprouvantes.

Bien que seulement 12,12 pour cent de ses départs en 5 contre 5 commencent dans la zone offensive, les Bruins n’ont été dominés que 13-11 lors des répétitions 5 contre 5 de Beecher – tandis que son pourcentage de mise au jeu de 53,9 se classe au deuxième rang des Bruins derrière Pavel Zacha (54 pour cent). .

En fin de compte, la décision d’envoyer Beecher et Lohrei à Providence aurait pu dépendre du fil de renonciation. Beecher et Lohrei sont tous deux exemptés de dérogation si Boston les envoie dans la AHL, ce qui ne serait pas le cas si les Bruins effectuaient un transfert similaire avec Steen ou Jakub Lauko.