Les Browns renvoient Jadeveon Clowney à la maison après avoir critiqué l’équipe; peu de chances de jouer aux Steelers

Le dernier mouvement de Jadeveon Clowney avec les Cleveland Browns s’est produit hors du terrain – un dénigrement public né de la frustration et de la déception.

L’équipe a répliqué en conséquence.

Clowney a été renvoyé de l’entraînement vendredi, un jour après avoir sévèrement critiqué l’organisation et le personnel d’entraîneurs dans une interview explosive qui a effectivement mis fin à sa deuxième saison à Cleveland juste avant la finale à Pittsburgh.

L’entraîneur Kevin Stefanski a refusé d’aborder directement le statut de Clowney – ou de fournir des détails sur sa décision de punir l’ailier défensif – alors que les Browns (7-9), qui semblent toujours plongés dans le drame, se préparaient à affronter les Steelers (8-8 ) le dimanche.

Cependant, Stefanski a indiqué que Clowney ne serait pas du voyage.

“Rien ne vient au-dessus de l’équipe”, a-t-il déclaré.

En colère qu’il ne soit pas davantage présenté dans la défense de Cleveland, Clowney a déclaré dans une interview jeudi avec cleveland.com qu’il ne se sentait pas apprécié et qu’il était « sûr à 95 % » qu’il ne reviendrait pas pour une troisième saison.

Clowney a en outre affirmé que les Browns avaient accordé un traitement préférentiel à l’ailier défensif du Pro Bowl Myles Garrett à quatre reprises et se concentraient uniquement sur son arrivée au Temple de la renommée. Il a ajouté qu’il avait besoin d’être entouré de “quelqu’un qui croit en moi et en mes capacités”.

Clowney a clairement indiqué qu’il n’avait aucun problème personnel avec Garrett, qui a 15 sacs avant le match de la semaine 18 avec Pittsburgh.

Garrett a déclaré qu’il comprenait que Clowney voulait être plus productif, mais qu’il était déçu de la façon dont son coéquipier l’a finalement exprimé.

“C’est notre équipe”, a déclaré Garrett. “C’est mon frère. C’est mon coéquipier et j’aurais aimé pouvoir parler de cet homme à homme et de nous aussi en tant qu’entraîneurs. Nous aurions pu tous nous asseoir et avoir juste une conversation et cela aurait probablement été la façon dont Je m’en serais occupé.

“Mais le recul est de 20/20. Il ressent beaucoup d’émotion face à ce qui a été une saison de hauts et de bas et il n’y a pas de moyen parfait de gérer les choses. Mais j’aurais aimé qu’il se comporte un peu différemment.”

Garrett a déclaré que sa relation avec Clowney restait “cordiale” et qu’il n’avait pas pris les commentaires à cœur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accueillerait Clowney à tout moment, Garrett a répondu: “Nous voulons des volontaires, pas des otages.”

“Si vous avez l’impression que personne ne croit en vous ici”, a déclaré Garrett, “alors allez là où vous sentez que vous êtes désiré, aimé et apprécié.”

Clowney a relancé sa carrière avec neuf sacs la saison dernière. Plus tôt cette saison, il a exprimé sa déception que les Browns modifient son affectation dans les matchs pour donner à Garrett des matchs plus favorables.

L’entraîneur de la ligne défensive Chris Kiffin a révélé que Clowney avait refusé de jouer sur tout essai autre que le troisième lors du match du 23 octobre contre les Ravens de Baltimore. Il a été mis au banc pour la première série la semaine suivante contre les Bengals de Cincinnati pour son comportement.

Kiffin a déclaré que la décision de déplacer Garrett était naturelle.

“Nous allons mettre notre meilleur joueur dans la meilleure position pour gagner”, a-t-il déclaré.

Kiffin n’était pas non plus d’accord avec l’affirmation de Clowney selon laquelle Garrett était traité différemment.

“Ce fut une saison frustrante pour nous tous – tout le monde dans cette organisation, défensivement et pour lui”, a déclaré Kiffin. “De toute évidence, il n’avait pas la production qu’il avait l’année dernière, donc il est frustré. Je ne suis pas d’accord avec la façon dont il s’y est pris, mais nous sommes ici aujourd’hui pour y faire face.”

Clowney est venu à l’installation des Browns et a assisté à une réunion de position avec son collègue joueur de ligne défensif avant de se faire dire de partir.

Le bouleversement entourant Clowney est similaire à la situation désordonnée de la saison dernière avec le receveur large Odell Beckham Jr., qui a été suspendu par les Browns et finalement échangé après des semaines de drame.

Stefanski ne pense pas qu’il y ait de déconnexion entre ses joueurs et son staff.

“Chaque équipe, les 32, nous traitons tous des choses tout au long de la saison”, a-t-il déclaré. “Parfois, ils restent à la maison et vous traitez avec eux, et parfois ils ne le font pas. C’est très similaire à la famille. C’est ce que nous faisons. Nous fonctionnons comme une famille. Parfois, vous prenez des décisions difficiles, mais c’est ce que nous sommes. essayer de faire.”

Clowney était le premier choix au classement général en 2014 par Houston. Il a passé cinq saisons avec les Texans avant de jouer un an chacun avec les Seahawks de Seattle et les Titans du Tennessee.

Reportage de l’Associated Press.

