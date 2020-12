CLEVELAND (9-4) à NEW YORK GIANTS (5-7)

Dimanche, 20 h 20 HE, NBC

LIGNE D’OUVERTURE – Cleveland by 3

ENREGISTRER VS. TARTINER – Brun 5-8; Géants 9-4

ENREGISTREMENT DE LA SÉRIE – Marron en avance 27-22-2

DERNIÈRE RÉUNION – Les Giants ont battu les Browns 27-13, le 27 novembre 2016 à Cleveland

SEMAINE DERNIÈRE – Les Browns ont perdu contre les Ravens 47-42; Les géants ont perdu contre les cardinaux 26-7

CLASSEMENT AP PRO32 – Browns n ° 10, Giants n ° 20

OFFENSE MARRON – GLOBAL (11), RUSH (3), PASS (25).

BROWNS DEFENSE – GLOBAL (19), RUSH (16), PASS (20).

OFFENSE DES GÉANTS – GLOBAL (31), RUSH (14), PASS (30).

GÉANTS DÉFENSE – GLOBAL (11), RUSH (7), PASS (17).

STREAKS, STATS ET NOTES – Les Browns et Giants se rencontrent avec des implications en séries éliminatoires pour les deux équipes. … Les équipes se sont associées sur un échange à succès l’année dernière, avec la star WR Odell Beckham Jr. allant de New York à Cleveland. Beckham ratera le match après avoir été blessé au genou en octobre. … Les Browns se rapprochent de leur première place en séries éliminatoires depuis 2002, la plus longue sécheresse actuelle de la NFL. … Cleveland fait sa deuxième apparition consécutive à la télévision aux heures de grande écoute après le thriller de lundi soir contre Baltimore. Ce jeu a été fléchi à partir de l’après-midi. … Le match de dimanche est le premier de deux matchs consécutifs pour les Browns contre des équipes de New York. Ils affronteront les Jets le 27 décembre.… Les Browns ont une fiche de 3-0 contre les équipes NFC Est cette saison. … Cleveland a une fiche de 9-4 pour la première fois depuis 1994.… Avec une victoire de plus, les Browns égaleront leur plus haut total de victoires depuis leur renaissance d’expansion en 1999. Ils sont allés 10-6 en 2007.… Les Browns ont marqué plus de 40 points en matchs consécutifs pour la première fois depuis 1968.… La défense de Cleveland a accordé 82 points au cours des deux derniers matchs. … Les Browns ont perdu cinq de leurs six derniers matchs contre les Giants. … Browns QB Baker Mayfield a atteint des sommets de la saison en complétions (28) et verges (343) contre les Ravens. … Mayfield a lancé sa première interception en 178 tentatives lundi. Mayfield a accumulé huit passes de touché et une interception à ses trois derniers matchs. … Browns RB Nick Chubb a eu deux points de TD contre les Ravens, son troisième match multi-TD cette saison. … Browns RB Kareem Hunt a marqué un touché en trois matchs consécutifs contre les équipes NFC Est. … Browns WR Jarvis Landry a réussi 11 attrapés pour 99 verges dans son seul match contre les Giants, le 14 décembre 2015 pour Miami. Landry a capté au moins deux passes en 108 matchs consécutifs, la cinquième plus longue séquence de l’histoire de la ligue. … Browns DE Myles Garrett est troisième de la ligue avec 10 1/2 sacs malgré deux matchs manqués. … L’ancien Giants DE Olivier Vernon avait deux sacs contre les Ravens. … Freddie Kitchens, licencié en tant qu’entraîneur de Cleveland après la saison dernière, entraîne les bouts serrés de New York et agira en tant que coordinateur offensif avec Jason Garrett sur le COVID-19[feminine liste… Les Giants ont vu leur séquence de quatre victoires se terminer la semaine dernière, chutant à la deuxième place du NFC Est derrière Washington. … L’offensive était limitée à 159 verges au plus bas de la saison. … Le quart Daniel Jones a lancé plus de 270 verges et plus de deux touchés dans deux de ses trois derniers contre l’AFC. De retour d’un problème aux ischio-jambiers, il n’a pas eu de tentative précipitée pour la première fois en 25 matchs en carrière le week-end dernier. Il mène tous les quarts cette saison, avec une moyenne de 7,3 verges au sol, mais a également un problème de cheville. … La ligne a abandonné huit sacs le week-end dernier, avec Jones en descendant six fois. … RB Wayne Gallman s’est précipité pour des sommets en carrière de 561 verges et six touchés. … WR Sterling Shepard a besoin de cinq prises pour sa cinquième saison consécutive avec 50.… Evan Engram est l’un des trois bouts serrés de la NFC avec plus de 50 prises. TJ Hockenson des Lions et Dalton Shultz des Cowboys sont les autres. … LB Blake Martinez est à égalité au quatrième rang de la NFL avec 118 plaqués. C’est sa quatrième saison consécutive avec au moins 100 plaqués. … DL Leonard Williams mène les Giants avec 8 sacs. … L’ancien Browns S Jabrill Peppers a réussi un record de 13 plaqués en carrière contre les Cardinals. … CB James Bradberry a un sommet en carrière et 17 passes co-leader de la NFL défendues cette saison. … DB Logan Ryan a eu huit plaqués, 1 1/2 sacs et une interception la saison dernière contre les Browns alors qu’il jouait pour les Titans. … Les Giants ont une fiche de 4-1 lorsqu’ils marquent en premier et de 1-7 lorsque leurs adversaires le font. … Astuce fantastique: Landry a au moins six attrapés lors de ses trois derniers matchs et il sera motivé pour avoir un grand match sur la scène nationale pour honorer Beckham, son meilleur ami et coéquipier à Cleveland et à LSU.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL