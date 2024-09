Les Browns ont besoin d’une stratégie de sortie rapide pour Deshaun Watson. Et pourquoi diable le font-ils jouer ?

CLEVELAND — Le nombre de femmes qui ont accusé Deshaun Watson dans des dossiers judiciaires d’inconduite sexuelle s’élève désormais à 27.

Le nombre de matchs qu’il a débuté pour les Browns de Cleveland depuis qu’ils l’ont acquis – et lui ont garanti 230 millions de dollars – est de 13.

Nous en sommes à la troisième année du contrat de cinq ans de Watson, et l’échange a été un désastre. Même selon les standards des Browns, celui-ci fait apparaître le recrutement de Johnny Manziel comme un investissement judicieux.

J’écris cela avec un sentiment d’embarras et de responsabilité. Je comprends pourquoi les Browns l’ont poursuivi. Ils avaient une équipe prête à gagner et un quarterback qui était bon mais pas excellent. Ils étaient dans une période de compétition serrée avec certains de leurs meilleurs joueurs à leur apogée et ils essayaient de s’améliorer rapidement au poste le plus important. La performance de Watson en tant que membre des Texans de Houston semblait certainement être une amélioration par rapport à Baker Mayfield.

Mais une autre femme s’est manifestée cette semaine avec des accusations encore plus odieuses et viles contre Watson.

Les Browns ont besoin d’une stratégie de sortie.

Et ils doivent le laisser assis jusqu’à ce qu’ils en aient un.

Watson a clamé son innocence tout au long de cette affaire et l’a encore fait mercredi, publiquement et dans une déclaration publiée par son avocat, Rusty Hardin. Il insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal, même en signant des chèques de règlement pour plus de 20 affaires contre lui.

Déclaration du représentant légal de Deshaun Watson. pic.twitter.com/eWlqsZ6QGI — Zac Jackson (@AkronJackson) 11 septembre 2024

Cette dernière allégation semble avoir surpris tout le monde au sein des Browns. Malgré l’avocat de la femme, Tony Buzbee, qui a écrit dans un communiqué que l’équipe de défense de Watson a je suis au courant de cette affaire depuis 10 moisWatson a déclaré mercredi qu’il n’en avait pas eu connaissance jusqu’à ce que cela soit rapporté dans les médias.

Deshaun Watson et Kevin Stefanski ont tous deux déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des nouvelles allégations contre Watson avant le dépôt de la plainte civile lundi. https://t.co/Q8owb3NllV https://t.co/15HjHzFIvZ — Zac Jackson (@AkronJackson) 11 septembre 2024

L’entraîneur Kevin Stefanski, qui répugne généralement à révéler la couleur de son sweat à capuche le jour du match, a déclaré qu’il n’était pas au courant de cette affaire avant cette semaine. Si l’organisation peut prouver que Watson était au courant de l’allégation potentielle avant de signer le contrat et ne l’a pas divulgué à l’équipe, elle aura peut-être un moyen de sortir de ce pétrin.

S’ils le font, ils feraient mieux de le prendre.

La grande majorité des athlètes professionnels ne sont jamais confrontés à une seule allégation d’inconduite sexuelle, et encore moins à 27. Watson n’a pas vraiment d’explication sur les raisons pour lesquelles de nouvelles allégations continuent d’émerger.

« Je suis dans le même bateau que toi, patron », dit-il.

Il s’agit apparemment d’une vaste conspiration contre lui à laquelle 27 femmes, leur avocat, la NFL et un juge de district américain à la retraite sont impliqués. Rappelons que la juge Sue L. Robinson a déjà déterminé que la NFL s’était acquittée de sa charge de la preuve dans les quatre affaires qui lui ont été présentées en 2022. C’est ce qui a finalement conduit à la suspension de Watson pour 11 matchs il y a deux ans.

S’il est vrai que Watson est innocent et n’a rien fait de mal, pourquoi n’a-t-il pas intenté une contre-action en diffamation contre l’une des femmes avant de conclure un accord ? Va-t-il intenter une action en justice contre celle-ci ?

La NFL va à nouveau enquêter sur la crédibilité de ces nouvelles allégations. La dernière femme en date, connue dans le procès sous le nom de Jane Doe, est la première à accuser Watson d’avoir eu des relations sexuelles avec elle contre son gré alors qu’ils étaient tous les deux dans son appartement en octobre 2020. La majeure partie des accusations contre Watson concernaient auparavant son comportement lors de massages. Celle-ci est très différente.

« Watson a attrapé la jambe de Jane Doe et l’a positionnée de façon à ce qu’elle soit allongée », indique la plainte. « Watson a ensuite partiellement déshabillé Jane Doe et a pénétré son vagin sans son consentement, implicite ou explicite. »

Pourtant, Stefanski a déclaré que Watson serait titulaire cette semaine contre les Jaguars et les Browns ne semblent pas avoir l’intention de le mettre sur le banc. Comment peuvent-ils continuer à le laisser comme le visage de la franchise s’il existe une incertitude sur la véracité de ces allégations ? Les Texans ont mis Watson au repos pendant toute la saison 2021 pendant qu’ils travaillaient sur sa demande d’échange et sur une série d’allégations d’inconduite sexuelle. Les Browns ne semblent pas vouloir faire de même. Stefanski a déclaré quelques heures après le dépôt de la plainte au tribunal que Watson serait titulaire dimanche.

Avant de procéder à l’échange, les Browns ont déclaré avoir fait preuve de « diligence raisonnable » en enquêtant sur les accusations portées contre Watson. Dans quelle mesure ont-ils fait preuve de diligence raisonnable cette semaine ?

« Deshaun, c’est toi qui l’as fait ? »

« Non. »

« Cool. Enfile ton costume. »

Personne au sein de l’immeuble n’a de réponse quant à la crédibilité de l’affaire, car Stefanski a admis qu’il n’avait aucune connaissance préalable de cette affaire avant cette semaine.

Apparemment, les Browns prennent Watson au mot. C’est une confiance aveugle incroyable envers quelqu’un qui a déjà été poursuivi en justice 27 fois.

Les Browns devraient chercher une porte de sortie. Ils ont déjà payé à Watson plus de 130 millions de dollars en liquide, mais seulement 60 millions de dollars environ ont été comptabilisés dans leur plafond salarial. Il leur reste encore 170 millions de dollars à inscrire dans les feuilles de calcul.

Le poste de quarterback exige une grande confiance sur le terrain et en dehors. J’ai demandé à Watson pourquoi les fans des Browns et l’organisation devraient lui faire confiance et le croire compte tenu de la montagne d’accusations portées contre lui ces dernières années.

« Je ne peux pas parler au nom des fans, je ne peux pas parler au nom de quiconque en dehors de ce bâtiment », a-t-il déclaré. « Mais je sais qu’en entendant les Haslam et AB (le directeur général des Browns Andrew Berry) et ces gars-là, je sais qu’ils me disent chaque jour qu’ils me soutiennent, qu’ils me soutiennent et qu’ils veulent que je me concentre sur le fait d’être le meilleur quarterback possible. Donc, tout ce que je peux faire, c’est dire ma vérité, leur dire la vérité. Ils ont parlé avec mon équipe juridique et tous ceux qui ont participé à tout ce processus. Et ils doivent prendre leur décision, et cette décision était de me donner l’opportunité de devenir leur quarterback de franchise pour aider cette équipe à gagner. »

Deshaun Watson s’adresse aux médias avant l’entraînement https://t.co/1NtQiFiP8y — Cleveland Browns (@Browns) 11 septembre 2024

Watson n’a pas fait grand-chose pour gagner la confiance de quiconque dans l’organisation. Mais soyons clairs : la décision de le faire jouer alors que de nouvelles allégations ont été formulées est bien au-dessus de l’entraîneur-chef et même du directeur général. C’est une décision des propriétaires de le faire jouer. C’est la faute de Jimmy et Dee Haslam.

Ses performances sur le terrain pourraient les pousser à prendre une décision inconfortable, quel que soit le contrat. Il a été médiocre l’année dernière avant qu’une rare blessure à l’épaule ne mette fin à sa saison en novembre. Il a connu un camp d’entraînement terrible cette année. Il a été un désastre lors de la défaite de dimanche contre Dallas, gardant le ballon trop longtemps et lançant des passes à 7 yards hors des limites. Il a rarement ressemblé au quarterback de Houston que les Browns pensaient avoir.

Les Browns ont une équipe capable de faire un long parcours en playoffs et un quarterback qui ne peut s’empêcher d’être poursuivi en justice. Quel que soit le bateau sur lequel Watson croit être, il coule. Rapidement. Les Browns n’ont pas besoin de lui ou de son bateau. Ils ont besoin d’une bouée de sauvetage.

