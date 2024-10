Les Browns ont besoin d’un changement de QB pour sauver ce qui reste de leur saison

LANDOVER, Maryland — Nous sommes la première semaine d’octobre et la saison des Browns s’est terminée avant celle des Guardians.

A 1-4, ça y est. On a l’impression que c’est déjà fini, bien avant que les feuilles ne changent, avant la semaine de congé, avant qu’une citrouille ne soit sculptée, avant le début de la saison NBA et avant que le sort des Guardians au baseball n’ait été déterminé.

Même selon les normes de Brown, c’est terriblement tôt pour une nécrologie.

Pourtant, c’est ici qu’ils ont été enterrés, une équipe pourrie enterrée 34-13 dans un stade pourri à 19 kilomètres de la capitale nationale.

Il y a des incendies partout et pas assez de tuyaux d’arrosage pour tout le monde. La défense est en désordre. L’offensive est complètement brisée, vide de toute identité et de toute idée sur la manière de déplacer efficacement le ballon dans ce nouveau schéma auquel le personnel ne correspond pas.

Les Browns ne pouvaient même pas s’aligner correctement de chaque côté du ballon, un crime d’entraîneur au premier degré. Ils ont été signalés deux fois en défense pour trop de joueurs sur le terrain sur le même drive, et l’offensive n’a pas pu y aller sur le quatrième et le but des 2 parce qu’ils avaient trop de joueurs dans le groupe. Ils ont dû manger un penalty et à la place marquer un panier. C’est du coaching.

Ils n’ont pas pu protéger, particulièrement du côté droit de la ligne offensive. Dawand Jones a été mauvais toute l’année au tacle droit, et Wyatt Teller a choisi un mauvais moment sur le calendrier en raison d’une blessure au genou.

La recrue Zak Zinter pourrait éventuellement être un très bon gardien dans la NFL, mais pour le moment, il est une recrue qui se fait ronger par une série difficile d’excellents plaqués défensifs de la NFC Est : Dexter Lawrence des Giants, Daron Payne des Commanders, et la semaine prochaine est Jalen Carter des Eagles.

Tout cela est un contexte important. Il ne s’agit pas seulement d’un seul joueur.

Et pourtant, quelque chose doit changer. Ils ne peuvent pas vivre encore trois mois comme ça, sinon personne ne survivra.

Il est temps. Il est temps de mettre fin au désastre de Deshaun Watson. C’est le seul mot pour décrire chaque partie de cette transaction. L’échange qui l’a amené à Cleveland a été un échec total, le contrat un albatros, un étranglement autour d’une franchise qui perd de l’oxygène.

Soyons clairs : Watson n’est pas le seul problème dans cette équipe. Mais il n’est certainement pas non plus la solution. Nous avons désormais suffisamment de preuves.

Watson a été en désordre contre les Commanders de Washington : 15 sur 28 pour 125 yards et un touché. Il a été limogé sept fois de plus et l’offensive n’a converti un troisième but qu’au quatrième quart.

Stefanksi PAS content de Watson. Félicitations à lui pour s’être couvert la bouche… il l’a plutôt bien géré compte tenu de tout pic.twitter.com/1lLZJYokIX – Chase Daniel (@ChaseDaniel) 6 octobre 2024

Dans une ligue de 32 quarts-arrières, il est 33e en passes EPA (points attendus ajoutés) par dropback. Il est 28ème au classement des passeurs. Il a été limogé 26 fois, en tête de la ligue, neuf de plus que tout autre quart-arrière.

Même lorsqu’il avait le temps dimanche, il a laissé les poches propres. Jerry Jeudy a inscrit un touché dans la zone des buts, même si le match était déjà décidé à ce moment-là. J’essaie d’être raisonnable tout en étant réaliste.

Un quart-arrière de franchise est censé aider une attaque et une équipe à surmonter certains de ces obstacles.

Watson ne fait qu’empirer les choses.

Il n’aide pas cette attaque. Il n’aide pas cette équipe de football.

Kevin Stefanski, bien sûr, n’est pas prêt à avoir cette conversation.

«Nous ne changeons pas de quart-arrière», a déclaré Stefanski après le match.

Même s’il le voulait, comment pourrait-il ne pas le faire à ce stade ? – la propriété ne le permettrait pas. Les Haslam continuent de vider leur eau et de pagayer furieusement sur le SS Watson, déterminés à l’emmener jusqu’au fond de la mer.

Nous y sommes presque.

L’année dernière, il a montré à quoi pouvait ressembler l’offensive de Stefanski avec un quart-arrière légitime lorsque Joe Flacco a ressuscité l’équipe. Plutôt que d’utiliser cela comme modèle pour montrer à Watson à quel point l’offensive de Stefanski peut être bonne lorsqu’elle est exécutée correctement, ils ont plutôt exécuté l’offensive et le coordinateur offensif. Ils ont cassé quelque chose qui n’avait pas besoin d’être réparé pour apaiser leur quart-arrière.

Désormais, l’offensive atteint en moyenne 3,8 verges par jeu sur cinq matchs, selon Stathead, la pire pour toutes les infractions de la NFL depuis 2018. Cette attaque plane dans le voisinage de l’expansion des Browns de 1999 (3,65). C’est pire que mal. C’est déplorable.

Ce n’est pas entièrement la faute de Watson, mais c’est la raison pour laquelle ils sont coincés avec un système qui ne convient à aucun de leurs joueurs talentueux et un certain Stefanski est clairement mal à l’aise d’appeler. J’ai écrit il y a quelques semaines sur le fait que les Browns comptent parmi les receveurs les plus lents de la ligue qui ont du mal à créer une séparation. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner avec eux, mais cela signifie clairement que vous ne pouvez pas gagner avec eux en jouant comme ce.

Watson est devenu une infection dans la franchise sans remède connu. Ils ne peuvent pas le couper. Ils ne peuvent pas l’échanger. Ils refusent de le mettre sur le banc et le laissent encaisser ses chèques dans l’anonymat. Ils continueront donc à le faire sortir le dimanche pendant que le reste du corps meurt.

Le fait que tout cela se soit déroulé contre le quart-arrière recrue des Commanders, Jayden Daniels, était un peu ironique. Daniels joue exactement comme le quart-arrière que les Browns pensaient acquérir chez Watson. Daniels est prêt, il échappe à la pression. Il peut sortir de sa poche et jeter des pièces sur le terrain, comme il l’a fait sur une belle frappe de 66 yards à Terry McLaurin au premier quart.

Daniels a élevé une franchise désespérée. Il a couvert les péchés d’une défense défectueuse. Les Commanders ont déjà égalé leur total de victoires de l’année dernière, principalement parce que leur quart-arrière joue à un niveau élite. C’est ce que les bons peuvent faire.

Les Browns n’en ont pas un bon. Ils ont une infection. Et le corps meurt lentement.

(Photo de Deshaun Watson : Timothy Nwachukwu / Getty Images)