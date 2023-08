Les Browns échangent le quart-arrière suppléant Joshua Dobbs aux Cardinals contre un choix de cinquième ronde en 2024

Joshua Dobbs est rapidement passé de la sauvegarde à l’emballage.

Quelques heures seulement après que l’entraîneur de Cleveland, Kevin Stefanski, a déclaré qu’il était le quart-arrière n°2 de l’équipe, Dobbs a été échangé par les Browns aux Cardinals de l’Arizona en échange d’un choix de cinquième ronde en 2024 jeudi.

Les Browns ont envoyé Dobbs et un choix de septième ronde aux Cardinals, qui sont actuellement incertains au poste de quart-arrière tandis que le partant Kyler Murray se remet d’une opération au genou de fin de saison.

Le départ époustouflant de Dobbs signifie que la recrue des Browns Dorian Thompson-Robinson, qui a connu un camp d’entraînement et une saison hors-concours impressionnants, épaulera le partant Deshaun Watson.

De plus, les Browns ont décidé de garder le quart Kellen Mond, qui avait été renoncé le dernier jour du camp d’entraînement avant que Cleveland ne conclue un accord avec l’Arizona.

Après l’entraînement de jeudi, qui avait été repoussé à l’intérieur pour la deuxième journée consécutive en raison du mauvais temps, Stefanski a été interrogé spécifiquement sur Dobbs, 28 ans.

« J’ai eu la chance de côtoyer d’excellents quarts-arrières, des jeunes, des vieux, des joueurs de différents styles », a déclaré Stefanski lorsqu’on l’a interrogé sur la valeur de Dobbs. « C’est un élément important dans cette salle. C’est pourquoi je suis si enthousiasmé par notre salle dans son ensemble, avec tout le monde que nous avons à l’intérieur.

« C’est une salle géniale où ils se poussent, se défient, se soutiennent, et je pense que tous nos gars correspondent à ce moule. »

Peu de temps après, la salle QB de Cleveland a été rénovée.

Le développement rapide de Thompson-Robinson cet été a changé les plans de l’équipe à ce poste et le choix de cinquième ronde de l’UCLA semble désormais être deuxième sur la carte des profondeurs derrière Watson.

« Il arrive », a déclaré Stefanski plus tôt jeudi à propos de Thompson-Robinson. « Il fait de grands progrès. Nous sommes enthousiasmés par son avenir. »

La saison dernière, le très apprécié Dobbs a soutenu le partant Jacoby Brissett tandis que Watson purgeait sa suspension de 11 matchs dans la NFL. Lorsque Watson est revenu, Dobbs a été libéré et a terminé la saison avec le Tennessee.

Les Cardinals devraient-ils envisager de faire asseoir Kyler Murray toute la saison ?

Dobbs pourrait maintenant être dans le mix pour occuper temporairement le poste de titulaire de l’Arizona pendant que Murray progresse. Dobbs retrouvera le coordinateur offensif de première année des Cardinals, Drew Petzing, qui était l’entraîneur des quarts de Cleveland la saison dernière.

L’ancien quart-arrière des Browns, Colt McCoy, a débuté les deux premiers matchs préparatoires de l’Arizona et sera probablement au centre pour le match d’ouverture du 10 septembre contre Washington. La recrue Clayton Tune – une sélection de cinquième ronde – et les vétérans David Blough et Jeff Driskel se disputent également une place dans l’alignement.

L’Arizona a effectué deux échanges jeudi, envoyant plus tôt le secondeur Isaiah Simmons aux Giants de New York.

Choix n ° 8 au repêchage de 2020, Simmons a connu trois saisons ternes. Les Cardinals récupèrent un choix de septième ronde en 2024.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Josué Dobbs Cardinaux de l’Arizona Browns de Cleveland