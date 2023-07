Les Browns dévoilent des casques blancs pour la première fois en 70 ans

Les Browns de Cleveland mettent de côté ces casques oranges classiques sans logo pour trois matchs cette saison.

Clin d’œil à leur riche passé, les Browns porteront des casques blancs pour la première fois depuis 1951.

Cleveland sortira un look rétro entièrement blanc – casques, maillots et pantalons blancs – Semaine 2 (18 septembre) à Pittsburgh, à domicile lors de la semaine 6 (15 octobre) contre San Francisco et à nouveau lors de la semaine 17 (décembre . 28) contre les Jets de New York lors de la finale à domicile de la saison régulière.

Les nouveaux casques comprennent une bande orange et marron au milieu.

Les Browns portaient des casques blancs unis au cours de leurs six premières saisons dans la NFL – ils ont fusionné à partir de la All-America Football Conference en 1950 – avant de passer à la coque orange pour la saison 1952.

« Nous sommes super excités et vraiment excités d’avoir cette opportunité de porter un casque alternatif », a déclaré le vice-président exécutif JW Johnson. « Nous avons décidé d’opter pour le casque blanc pour plusieurs raisons – cela nous rappelle notre passé, et beaucoup de nos plus grands joueurs portaient des casques blancs. Nous avons également entendu nos fans dire que c’était la direction qu’ils voulaient. »

L’année dernière, la NFL a commencé à autoriser les équipes à porter un casque alternatif.

Les Browns ont remporté quatre championnats consécutifs de l’AAFC avant de rejoindre la NFL en 1950 et de remporter un titre lors de leur première année avec une formation qui comprenait les Hall of Famers Otto Graham, Marion Motley, Lou Groza, Bill Willis, Mac Speedie et Dante Lavelli.

Le casque orange de Cleveland, qui est le seul de la ligue sans logo, a longtemps été un sujet de débat parmi les fans des Browns. Certains l’adorent, tandis que d’autres attendent avec impatience que l’équipe fasse un changement radical.

L’équipe a récemment dévoilé un nouveau logo pour le Dawg Pound – la section notoire des gradins de l’équipe – qui a été voté par les fans.

Reportage de l’Associated Press.

