PITTSBURGH – Surprise, surprise. Les Browns de Cleveland ont remporté un match éliminatoire pour la première fois en 26 ans.

Peu importe la séquence de 17 défaites consécutives à Pittsburgh ou les défis COVID-19 qui les ont empêchés de s’entraîner toute la semaine.

Les Browns ont stupéfié les Steelers lors de la plus grande surprise du «Super Wild Card Weekend», 48-37, pour se qualifier pour un match de division de l’AFC à Kansas City dimanche prochain.

Cleveland (12-5) a pris une avance de 28-0 au premier quart, puis a résisté à une tentative de retour furieuse à Pittsburgh qui avait réduit l’avance à 12 points au début du quatrième quart. Le rallye de Pittsburgh n’a pas duré. Nick Chubb a pris une passe d’écran de Baker Mayfield au début du quatrième quart et l’a transformé en un touché de 40 verges.

Le résultat final a mis les Steelers (12-5) hors de la misère d’une saison qui à un moment donné semblait si prometteuse – ils étaient la dernière équipe invaincue de la NFL à 11-0 – avant de déraper au cours des six dernières semaines.

Cleveland, en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002, n’avait pas gagné en séries éliminatoires depuis le 1er janvier 1995, lorsqu’elle était entraînée par Bill Belichick et avait remporté un match avec wild card en 1994 contre les New England Patriots.

Dimanche soir, les Browns n’avaient même pas leur entraîneur, Kevin Stefanski, sur la ligne de touche, et ont quand même gagné sur un Heinz Field vide. Stefanski était de retour à Cleveland, mis en quarantaine après avoir été testé positif au COVID-19, laissant le coordinateur des équipes spéciales Mike Priefer pour servir d’entraîneur intérimaire et de coordinateur offensif Alex Van Pelt pour appeler les jeux. Les Browns étaient également sans deux partants dans leur secondaire, Denzel Ward et Andrew Sendejo, le dos nickel Kevin Johnson et le garde gauche partant Joel Bitonio, tous inactifs alors qu’ils étaient sur la liste de réserve COVID-19.

Contre tout ce que les Browns n’avaient pas, voici ce qu’ils avaient pour une formule gagnante:

– Une avance rapide et précoce fournie par une gaffe des Steelers. Le tir au fusil sauvage du centre Maurkice Pouncey lors du premier jeu offensif du match a été lancé dans la zone des buts et récupéré par Karl Joseph pour un touché de Cleveland.

– Quatre interceptions de Ben Roethlisberger, qui jusqu’à dimanche soir n’avait jamais perdu contre les Browns à Heinz Field (13-0) et était 24-2-1 contre l’ennemi de l’AFC Nord. Le premier choix a mené à un touché de 40 verges entre Baker Mayfield et Jarvis Landry, qui a porté la marque à 14-0, environ cinq minutes après le début du match. Le deuxième choix a mené à la deuxième des deux courses TD au premier quart de Kareem Hunt, prolongeant ainsi l’avance à 28-0.

– Ils ont répondu aux Steelers encore une fois. À la fin de la première mi-temps, Cleveland a répondu au premier TD de Pittsburgh avec sa propre marche de TD. Au quatrième quart, Cleveland a retrouvé son élan avec la réception TD de Chubb après que les Steelers aient produit deux disques TD au deuxième semestre.

Trois autres choses que nous avons apprises de l’énorme bouleversement à Heinz Field:

– JuJu Smith-Schuster a trouvé un autre moyen de se ridiculiser. Le receveur des Steelers a mangé du corbeau après avoir rejeté les Browns comme étant un peu plus qu’une nuisance lors d’une séance médiatique la semaine dernière. Voici ce qu’il a dit: «Je pense que ce sont toujours les mêmes Browns que j’ai joué chaque année. Je pense que ce sont des visages gris sans nom. Ils ont quelques bons joueurs dans leur équipe. Mais à la fin de la journée… les Browns sont les Browns. Je suis juste content que nous les rejouions. Voilà pour le respect de votre adversaire. On pourrait penser que Smith-Schuster aurait appris quelque chose sur le respect après que son rituel idiot de danse d’avant-match ait suscité une telle réprimande et un tel embarras qu’il a déclaré à la fin de décembre qu’il abandonnerait la routine. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver une autre forme d’ignorance.

– Non, Robert Spillane n’était pas la réponse à la défensive de Pittsburgh contre la course. Le secondeur intérieur a raté les quatre derniers matchs réguliers en raison d’une blessure au genou, au cours de laquelle les Steelers ont accordé une moyenne de 144 verges au sol par match – 33 verges de plus que leur moyenne de la saison. La défense n ° 3 de Pittsburgh a terminé la saison régulière au 11e rang contre la course, la première fois de la saison qu’elle ne s’est pas classée dans le top 10. Il y avait cependant de l’espoir avec le retour de Spillane. Au lieu de cela, Spillane a été écrasé par Kareem Hunt sur une course TD de 11 verges – Hunt conduisant Spillane les quatre derniers verges dans la zone des buts après leur collision en champ libre. Ce n’était guère tout sur Spillane car la défense des Steelers avait généralement l’air lente, lente et désintéressée à tacler alors que Cleveland se précipitait sur 132 mètres, avec une moyenne de 4,7 par pop.

– Les Browns ne sont pas les Colts… ou les «vieux» Browns. La seule victoire des Steelers dans les six semaines qui ont suivi l’extinction du record parfait, est survenue lors de la semaine 16 quand ils ont surmonté un déficit de 24-7 au troisième quart contre Indianapolis pour réclamer une décision 28-24. Eh bien, c’était alors. Ce qui nous amène à la plus grande victoire de retour de l’histoire des séries éliminatoires des Steelers. Cela est venu avec le match Wild Card 2002 contre… les Browns. Pittsburgh a également récupéré un déficit de 24-7 au troisième trimestre dans celui-là, remportant 36-33 en prolongation. Cela aussi était alors. Dimanche soir, Cleveland n’était guère disposé à renoncer à l’avantage précoce et important qu’il s’était construit en première mi-temps. Après que Pittsburgh ait pris les devants 28-0 de Cleveland avec un impressionnant entraînement de 13 matchs et 89 verges au TD couronné par un plongeon de 1 verge de James Conner à la fin du deuxième quart, les Browns ont rapidement répondu avec un 9 jeux, 64 verges entraînement terminé avec un lancer TD de 7 verges de Baker Mayfield à Austin Hooper. Avec un jeu de course puissant, Cleveland était bien équipé pour empêcher le désastre de prendre une énorme avance.

À 1:09 de la fin, les Steelers ont marqué un TD et une conversion de deux points pour tirer à 11.

Roethlisberger a lancé pour 501 verges.