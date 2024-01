Les Browns bouleversent le personnel d’entraîneurs offensifs, dont Alex Van Pelt

BEREA – Les Browns traversent un remaniement de leur équipe d’entraîneurs offensifs.

Une source de la ligue a confirmé au Beacon Journal que l’entraîneur des demis Stump Mitchell a été congédié et que l’entraîneur des ailiers rapprochés TC McCartney n’a pas été retenu. Josina Anderson de CBS Sports a été la première à signaler.

Le coordonnateur offensif Alex Van Pelt partira également. Anderson a initialement rapporté cela, tandis que Van Pelt a déclaré à Jake Trotter d’ESPN : “Passons au suivant. Fier de mon séjour là-bas.”

Le receveur Michael Woods II a également posté sur X : “Je vous apprécie AVP, bonne chance, entraîneur (emoji coeur)”

L’entraîneur Kevin Stefanski a fait allusion à la possibilité de changements de personnel lors de sa conférence de presse de fin d’année dimanche, un jour après la défaite des Browns face aux Texans de Houston lors du match wild card de l’AFC. Les trois entraîneurs impliqués font partie des Browns au moins depuis l’embauche de Stefanski en 2020, tandis que Mitchell a été initialement embauché par Freddie Kitchens en 2019.

“Oui, je pense que nous évaluons tout en ce moment”, a déclaré Stefanski. “L’autre chose, comme vous le savez, c’est que certains gars auront des opportunités au cours des prochaines semaines, donc nous verrons comment tout cela se déroulera.”

Des changements dans le staff défensif sont également à venir ? Les Browns organisent une entrevue avec Ryan Crow des Titans

Des ajustements pourraient également être apportés au staff défensif. Les responsabilités de l’entraîneur de la ligne défensive Ben Bloom pourraient être modifiées, a confirmé une source au Beacon Journal.

Les Browns ont reçu la permission des Titans du Tennessee pour interviewer leur entraîneur des secondeurs extérieurs, Ryan Crow, a confirmé une source au Beacon Journal. L’écrivain Titans Beat Paul Kuharsky a été le premier à signaler son intérêt pour Crow.

Crow, un produit de la Bowling Green State University, rentrerait chez lui d’une certaine manière s’il était embauché par les Browns. Le natif de Findlay a passé la période 2014-2016 à l’Université Baldwin Wallace, la première saison en tant qu’entraîneur de la ligne offensive et les deux dernières en tant que coordonnateur offensif.

Après avoir passé 2017 en tant qu’assistant diplômé à Ohio State, Crow a été embauché par les Titans en 2018 en tant qu’assistant défensif. Il a occupé ce rôle pendant deux saisons, puis a passé la saison 2020 en tant qu’entraîneur adjoint des équipes spéciales avant de devenir entraîneur des secondeurs extérieurs au cours des trois dernières saisons.

Le lien entre Crow et les Browns se fait avec le coordonnateur défensif Jim Schwartz, qui a passé les deux saisons précédentes en tant qu’assistant défensif senior avec les Titans.

L’ancien entraîneur des demis offensifs des Panthers, Duce Staley, en entrevue

Le Beacon Journal a également confirmé le rapport d’Anderson selon lequel l’entraîneur-chef adjoint des Panthers de la Caroline et entraîneur des demis offensifs, Duce Staley, était à Berea pour parler avec les Browns. Staley a passé 10 saisons en tant que joueur dans la ligue, principalement pour les Eagles de Philadelphie, mais aussi trois saisons avec les Steelers de Pittsburgh.

Staley est entraîneur dans la NFL depuis 2011, lorsqu’il a débuté comme entraîneur du contrôle qualité des équipes spéciales avec les Eagles. Il a été entraîneur des porteurs de ballon de Philadelphie de 2012 à 2020, où il a passé cinq saisons avec l’actuel coordinateur défensif des Browns, Jim Schwartz, tandis qu’il a également été entraîneur-chef adjoint de Philadelphie de 2018 à 2020.

Après Philadelphie, Staley a passé deux saisons en tant qu’entraîneur-chef adjoint et entraîneur des porteurs de ballon des Lions de Détroit en 2021-2022. Il a été entraîneur-chef adjoint et entraîneur des porteurs de ballon cette saison en Caroline sous la direction de Frank Reich, qui était le coordonnateur offensif des Eagles pendant une partie du mandat de Staley là-bas.

Les Browns de deuxième année ont apporté des changements importants au sein du personnel

C’est la deuxième intersaison consécutive que Stefanski bouleverse son équipe d’entraîneurs. L’année dernière, il a fait le ménage du côté défensif, y compris le coordonnateur Joe Woods, ainsi que le licenciement du coordonnateur des équipes spéciales Mike Priefer.

Ces décisions ont conduit à l’embauche de Schwartz et de l’entraîneur-chef adjoint/coordonnateur des équipes spéciales Bubba Ventrone. Ces deux embauches ont porté leurs fruits immédiatement, Schwartz faisant des Browns la défense numéro un en saison régulière et Ventrone améliorant sensiblement la performance globale des équipes spéciales.

Mitchell, 64 ans, était le dernier survivant du personnel de Kitchens resté avec les Browns. Son groupe de position, cependant, a également subi une blessure aussi importante que n’importe quelle autre lorsque Nick Chubb a été perdu pour la saison en raison d’une blessure au genou lors de la deuxième semaine chez les Steelers de Pittsburgh.

Avec Chubb, les Browns se sont classés au premier rang de la ligue avec 202 verges au sol par match. Cependant, en utilisant un comité d’arrières composé de Jerome Ford, Kareem Hunt et Pierre Strong Jr. pour le reste du match, ils ont terminé la saison 12e avec 118,6 verges par match.

McCartney, 34 ans, a débuté sa carrière dans la NFL en 2014 en tant qu’assistant offensif de Mike Pettine à Cleveland, et est revenu dans un rôle similaire lorsque Stefanski a été embauché en 2020. Il a été élevé au rang d’entraîneur des bouts serrés en 2022, lorsque Drew Petzing a été transféré à entraîneur des quarts-arrières.

Au cours des deux dernières saisons, McCartney a supervisé la croissance la plus constante de l’ailier rapproché David Njoku au cours des sept années de carrière de l’ancien choix de première ronde. Njoku a terminé avec des sommets en carrière pour les attrapés (81), les verges sur réception (882) et les touchés sur réception (six), tout en affichant trois de ses quatre meilleurs matchs en carrière en termes de verges sur réception.

Van Pelt et Stefanski sont liés ensemble depuis leur arrivée à Cleveland en 2020. Le natif de Pittsburgh, âgé de 53 ans et ancien quart-arrière de la NFL, était l’entraîneur de facto des quarts – en dehors de la saison 2022 – même s’il n’a jamais officiellement détenu ce titre.

Van Pelt a été l’appelant pour la victoire des Browns sur la wild card de l’AFC contre les Steelers de Pittsburgh en janvier 2021, avec Stefanski absent avec COVID. C’est la seule fois où il s’occupe des tâches de jeu pendant son séjour à Cleveland.

Blessures de joueurs clés : l’histoire de l’offensive des Browns en 2023

Les Browns se sont classés 16e pour le total de verges (335,9), 12e pour la course, 19e pour les passes (217,2) et à égalité au 10e rang pour les points (23,3).

L’offensive des Browns a été ravagée par des blessures cette saison, au-delà de Chubb. Le quart-arrière Deshaun Watson a raté pratiquement tout le mois d’octobre en raison d’une tension à la coiffe des rotateurs, puis a été perdu pour la saison avec une glène cassée à l’épaule de lancement à la mi-novembre.

Ils ont perdu le plaqueur droit Jack Conklin à cause d’une blessure au genou lors du premier match, et le plaqueur gauche Jedrick Wills Jr. a été perdu lors de la semaine 9 à cause d’une blessure au genou. Le remplaçant de Conklin, Dawand Jones, a également été perdu à cause d’une blessure au genou subie à l’entraînement, menant à une victoire de la semaine 14 contre Jacksonville.

Les Browns ont fini par lancer cinq quarts – Watson, Dorian Thompson-Robinson, PJ Walker, Joe Flacco et Jeff Driskel – tout en commençant sept combinaisons de lignes offensives différentes. Le cinquième quart partant, Driskel, et la septième combinaison de ligne étaient dus au fait que Stefanski avait reposé la plupart des habitués des Browns lors de la finale de la saison régulière à Cincinnati.

Chris Easterling peut être contacté à [email protected]. En savoir plus sur les Browns sur www.beaconjournal.com/sports/browns. Suivez-le sur Twitter à @ceasterlingABJ