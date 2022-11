Les Brooklyn Nets suspendent Kyrie Irving pour “non désaveu de l’antisémitisme”

Les Brooklyn Nets ont suspendu le meneur de jeu Kyrie Irving sans rémunération pour avoir refusé de s’excuser après avoir promu un documentaire contenant des opinions antisémites sur ses réseaux sociaux.

La suspension sera d’au moins cinq matchs, mais Irving ne sera pas réintégré « tant qu’il n’aura pas satisfait à une série de mesures correctives objectives qui traitent de l’impact néfaste de sa conduite… », ont déclaré les Nets.

“Au cours des derniers jours, nous avons tenté à plusieurs reprises de travailler avec Kyrie Irving pour l’aider à comprendre le mal et le danger de ses paroles et de ses actions, ce qui a commencé par la publication d’un film contenant une haine antisémite profondément troublante”, ont déclaré les Nets dans un communiqué. déclaration.

Déclaration des Brooklyn Nets pic.twitter.com/699px8XYpx – Les filets de Brooklyn (@BrooklynNets) 4 novembre 2022

“Nous pensions que prendre le chemin de l’éducation dans cette situation difficile serait la bonne et avons pensé que nous avions fait des progrès dans notre engagement commun à éradiquer la haine et l’intolérance.

“Nous avons été consternés aujourd’hui lorsqu’on nous a donné l’occasion, lors d’une séance médiatique, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu’il n’avait aucune croyance antisémite, ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film. Ce n’était pas la première fois qu’il avait l’occasion – mais échouait – de clarifier.

« Un tel échec à désavouer l’antisémitisme lorsqu’on en a clairement l’occasion est profondément troublant, va à l’encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l’équipe. En conséquence, nous sommes d’avis qu’il est actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets.

Les Nets ont déclaré avoir fait plusieurs tentatives ces derniers jours pour aider Irving à comprendre le mal et le danger de ses paroles et de ses actions, mais il était clair lors de l’interview d’Irving après l’entraînement plus tôt jeudi que peu de choses avaient changé.

Irving a de nouveau refusé de s’excuser, disant seulement qu’il ne voulait pas de mal. Il a dit que certaines choses dans “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​étaient fausses, mais il n’a pas dit qu’il n’aurait pas dû poster un lien vers cela.

“Je ne suis pas celui qui a fait le documentaire”, a déclaré Irving.

On lui a ensuite demandé s’il avait des convictions antisémites, et il n’a pas dit non.

“Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens”, a déclaré Irving.

Irving et les Nets avaient annoncé mercredi, en collaboration avec l’Anti-Defamation League, que chacun donnerait 500 000 $ à des causes anti-haine. Mais Silver a estimé qu’Irving devait aller plus loin.

«Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour lutter contre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté d’excuses sans réserve et, plus précisément, dénoncé le vil et contenu préjudiciable contenu dans le film qu’il a choisi de faire connaître », a déclaré le commissaire.

Cela survient après que le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a dénoncé les commentaires d’Irving sur Twitter, affirmant qu’il était déçu de son étoile mais n’a révélé aucune punition.

“Je veux m’asseoir et m’assurer qu’il comprend que cela nous blesse tous et qu’en tant qu’homme de foi, il est mal de promouvoir la haine fondée sur la race, l’ethnie ou la religion”, a déclaré Tsai. “C’est plus grand que le basket-ball.”

C’est la deuxième saison consécutive que les Nets ont renvoyé Irving de l’équipe. L’année dernière, c’est lorsqu’il a refusé de se faire vacciner contre le COVID-19, ce qui l’a rendu inéligible pour jouer à domicile.

Ils l’ont finalement ramené pour jouer à des matchs sur la route en décembre.