Les Brooklyn Nets signent le premier tour de sélection de Cam Thomas

NEW YORK : Les Brooklyn Nets ont signé le choix de premier tour au repêchage Cam Thomas.

L’équipe n’a pas divulgué les détails du contrat signé par le gardien, qui était le 27e choix au total de LSU.

Thomas a passé un an à LSU, commençant 29 matchs. Il a récolté en moyenne 23 points, 3,4 rebonds et 1,4 passes décisives en 34 minutes. Le joueur de 19 ans a marqué 25 points ou plus à 16 reprises, le plus grand nombre de matchs de 25 points pour un étudiant de première année de la Conférence Sud-Est au cours des 25 dernières saisons.

Thomas était le meilleur buteur parmi les étudiants de première année de la Division I. Il a mené la nation en lancers francs (194), a mené la SEC en pourcentage de lancers francs (88,2%) et a terminé premier de la SEC et septième de la nation pour les buts marqués (203).

Dans deux matchs du tournoi de la NCAA, Thomas a obtenu une moyenne de 28,5 points. Il concourra pour l’équipe Brooklyns NBA Summer League à Las Vegas.

