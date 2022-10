Les Brooklyn Nets condamnent Kyrie Irving pour la promotion d’un film antisémite

Kyrie Irving # 11 des Brooklyn Nets gère le ballon contre les Milwaukee Bucks lors du deuxième match du deuxième tour des éliminatoires de la NBA 2021 au Barclays Center le 07 juin 2021 à New York.

Après que le gardien des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a promu jeudi un film et un livre antisémites sur les réseaux sociaux, son équipe et son propriétaire, Joe Tsai, ont publié vendredi des déclarations condamnant ses actions.

“Je suis déçu que Kyrie semble soutenir un film basé sur un livre plein de désinformation antisémite”, a déclaré Tsai écrit sur Twitter. “Je veux m’asseoir et m’assurer qu’il comprend que cela nous blesse tous et qu’en tant qu’homme de foi, il est mal de promouvoir la haine fondée sur la race, l’ethnie ou la religion.”

Irving a publié jeudi un tweet renvoyant à une page Amazon du film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, qui est “bourré de tropes antisémites”, selon un précédent rapport de Pierre roulante. Le film est sorti en 2018 et est basé sur un livre de 2015 du même nom.

Irving n’a pas publiquement annoncé sa décision de promouvoir le film.

“Les Brooklyn Nets condamnent fermement et n’ont aucune tolérance pour la promotion de toute forme de discours de haine”, a déclaré l’équipe dans un communiqué vendredi. “Nous pensons que dans ces situations, notre première action doit être un dialogue ouvert et honnête. Nous remercions ceux, y compris l’ADL (Anti-Defamation League), qui nous ont soutenus pendant cette période.”

Le message d’Irving fait suite à une série de commentaires antisémites tenus par Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, ces dernières semaines. Adidas, Gap, Foot Locker et d’autres organisations ont depuis coupé les ponts avec Ye et lui ont coûté son statut de milliardaire.

La Ligue anti-diffamation, StopAntisémitisme et le Forum juridique international a applaudi la décision d’Adidas mardi.

Irving avait déjà été mis au banc par les Nets en 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner contre Covid-19. On ne sait pas si sa publication sur les réseaux sociaux aura un impact sur sa capacité à jouer.

Les Nets affronteront les Indiana Pacers samedi soir.