Les Brooklyn Nets battent les Wizards de Washington, les Milwaukee Bucks battent les Timberwolves du Minnesota ; Les Golden State Warriors tombent face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Les Brooklyn Nets se sont débarrassés de la controverse et ont remporté une victoire 128-86 de la NBA contre les Wizards de Washington vendredi lors de leur premier match depuis la suspension du gardien vedette Kyrie Irving.

Kevin Durant est venu juste avant un triple-double, délivrant 28 points, neuf rebonds et 11 passes décisives.

Nic Claxton a ajouté 18 points pour les Nets, qui n’ont remporté que leur troisième victoire d’une jeune saison déjà bien agitée.

Les Nets ont limogé l’entraîneur-chef Steve Nash mardi et suspendu Irving pour au moins cinq matchs vendredi – une semaine après avoir déclenché une tempête de feu avec une publication sur les réseaux sociaux contenant un lien vers un film largement condamné comme antisémite.

Quelques heures après l’annonce de la suspension, Irving s’est excusé via Instagram, mais les retombées se sont poursuivies vendredi alors que Nike a suspendu sa relation avec lui et annulé le lancement prochain de sa chaussure signature Kyrie 8.

“Remettons la joie dans le basket”, a déclaré le propriétaire des Nets, Joe Tsai, dans un tweet après la victoire.

Durant a certainement fait tout ce qu’il pouvait dans cette direction, brillant dans sa ville natale de Washington où la marge de défaite était la plus importante à domicile dans l’histoire des sorciers.

En hausse de 12 à la mi-temps, les Nets ont rugi au troisième quart et ont battu les Wizards 59-29 en seconde période.

«Nous avons juste continué à déplacer le ballon de basket toute la nuit. Tout le monde l’a touché, tout le monde est allé à la peinture et a pu générer une bonne attaque », a déclaré Durant.

“C’est comme ça que nous voulons jouer pour aller de l’avant”, a ajouté Durant, dont les faits saillants comprenaient un dribble croisé méchant qui a amené le centre des Wizards Daniel Gaffort au sol au premier quart.

Un changement de look n’a pas changé la fortune des champions en titre de la NBA Golden State, qui sont tombés 114-105 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour une cinquième défaite consécutive.

Stephen Curry, Andrew Wiggins, Klay Thompson et Draymond Green se sont tous assis alors que l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a confirmé son affirmation selon laquelle il était “prêt à jouer n’importe qui” dans le but de renverser la vapeur.

Les jeunes Jonathan Kuminga, Moses Moody, Anthony Lamb et Ty Jerome sont restés proches, mais n’ont pas pu surmonter la bosse contre une équipe de Pélicans dirigée par les 26 points de Brandon Ingram.

Les Lakers de Los Angeles ont également perdu à nouveau alors que Lauri Markkanen a marqué 27 points pour mener le surprenant Utah Jazz à une victoire 130-116.

Jordan Clarkson a ajouté 20 points et Kelly Olynyk en a marqué 18 pour le Jazz, qui s’est amélioré à 7-3.

Russell Westbrook a récolté 28 points et six passes décisives sur le banc pour Los Angeles, qui est tombé à 2-6. LeBron James, qui a lutté contre la grippe et une douleur au pied gauche, a récolté 17 points et 11 rebonds.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a qualifié le match de “grand pas en arrière”, soulignant une défense terne qui a vu le Jazz marquer 75 points en première mi-temps.

Pendant ce temps, les Milwaukee Bucks ont continué à rouler, battant les Timberwolves du Minnesota 115-102 pour passer à 8-0, le meilleur départ de l’histoire de la franchise.

Giannis Antetokounmpo, double joueur le plus utile de la NBA, a réalisé son 30e triple-double en carrière avec 26 points, 14 rebonds et 11 passes décisives et Jrue Holiday a marqué 29 points pour les Bucks, la seule équipe invaincue restante.

Jalon de Doncic

À Dallas, Luka Doncic a marqué 35 points alors que les Mavericks ont résisté aux Raptors de Toronto 111-110.

La star serbe a décroché son huitième match consécutif et a rejoint le grand Wilt Chamberlain de la NBA en tant que seuls joueurs à marquer 30 buts ou plus en huit matchs consécutifs ou plus pour commencer une saison.

Chamberlain l’a fait deux fois – y compris sa série de 23 matchs avec 30 ou plus pour commencer la saison 1962-63.

Les New York Knicks, les Indiana Pacers et les Portland Trail Blazers ont également remporté des victoires étroites. Les Knicks ont devancé les Philadelphia 76ers en désavantage numérique 106-104, les Pacers ont résisté au Miami Heat 101-99 et les Blazers ont battu les Phoenix Suns 108-106.

Malgré l’absence de Joel Embiid malade et de James Harden blessé, les Sixers menaient par 12 au début du quatrième quart mais ils n’ont pas pu résister au rallye des Knicks.

Jerami Grant de Portland était le héros à Phoenix, où ses 30 points, un sommet de la saison, comprenaient le vainqueur du match qui a battu le buzzer.

