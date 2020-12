ENGLEWOOD, Colorado: Kicker Brandon McManus doit revenir cette semaine de la COVID-19[feminine liste de réserve, et même si cela ne réglera pas l’énigme du cornerback ou le dilemme du quart-arrière des Denver Broncos, cela fournira au moins une certaine normalité dans une saison farfelue marquée par des blessures et coronavirus préoccupations.

Brandon est toujours en train de suivre les protocoles. S’il continue à progresser comme il l’a été, faites-le revenir cette semaine, a déclaré lundi l’entraîneur Vic Fangio.

Fangio a ajouté que Taylor Russilino, la recrue de 31 ans qui a fait des débuts lamentables dans la NFL en remplaçant McManus lors de la défaite 48-19 de Denvers contre Buffalo samedi, reviendra dans l’équipe d’entraînement des équipes.

Russolino a raté trois des quatre tirs au but, un panier de 51 verges et deux points supplémentaires, et son court coup d’envoi en deuxième demie a aidé à transformer un match serré en un trouncing.

Les Broncos (5-9) se sentaient bien sur leurs chances contre les Bills (11-3) lorsqu’ils sont sortis du tunnel en traînant un seul score. Mais le coup d’envoi de Russolinos n’a atteint que le Buffalo 4 et Andre Roberts l’a renvoyé 53 verges dans le territoire de Denver, préparant le deuxième touché de Josh Allens.

À peine 17 secondes plus tard, Drew Lock a été limogé pour la deuxième semaine consécutive et l’ailier défensif Jerry Hughes a porté le score à 35-13.

Jeu terminé.

Et tout espoir de gagner était anéanti pour éviter une quatrième saison perdante consécutive.

Le moment du sel dans la blessure est survenu plus tard au troisième quart, lorsque le demi de coin recrue Michael Ojemudia a été expulsé pour avoir lancé un coup de poing au receveur recrue des Bills, Gabriel Davis. Cela a encore épuisé un corps de cornerback qui avait déjà perdu cinq joueurs, dont les partants AJ Bouye (suspension) et Bryce Callahan (pied).

Ojemudia avait tenu bon pendant que DeVante Bausby était instruit par Allen et Stefon Diggs tout le match. Ojemudia a été remplacé par Nate Hairston, que les Broncos ont retiré de l’équipe d’entraînement des Ravens plus tôt ce mois-ci.

Il méritait vraiment ce qu’il a obtenu, a déclaré Fangio à propos de l’expulsion d’Ojemudia après avoir regardé l’enregistrement des entraîneurs. Lui et le large se bousculaient juste là et il a jeté un coup de poing, et c’est une éjection automatique et c’est décevant. Je pense que cela reflète mal Michael et que c’était une mauvaise décision à l’époque. Espérons que c’est celui dont l’enfer apprend et ne s’engagera plus jamais.

Fangio a déclaré que l’enfer reste avec Ojemudia, Bausby et Will Parks, qui a disputé deux matchs depuis qu’il a été réclamé des dérogations de Philadelphie. Parnell Motley, revendiqué dans l’équipe d’entraînement des 49ers, est également dans le mélange alors que les Broncos se préparent à affronter le quart des Chargers Justin Herbert sur la route dimanche.

Lock n’a pas lancé d’interception en deux semaines, mais il a perdu des échappés dans chacun de ces matchs, lui donnant 16 revirements en 2020. Il a maintenant commencé 16 matchs, la valeur d’une saison complète, et a une fiche de 8-8 avec 21 lancers TD, 16 interceptions et un Taux d’achèvement de 59,7%.

Lorsqu’on lui a demandé si Lock en avait montré suffisamment pour rester l’opérateur historique d’ici 2021, Fangio a hésité.

Je veux juste voir gagner le football… de tout le monde, a déclaré Fangio.

Pressé, ajouta Fangio, tous étaient évalués: les joueurs, les entraîneurs, tout le monde.

CE QUI FONCTIONNE

Malgré tous leurs défauts, les Broncos sont 7 sur 7 dans la zone rouge ces trois dernières semaines.

C’est définitivement quelque chose à construire, a déclaré Fangio. Je pense que cela indique une croissance.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense de Denvers n’a pas eu de plats à emporter en trois semaines.

Il n’y a pas de baguette magique ou de potion magique ou nous l’aurions déjà eue, dit Fangio. Nous devons continuer à nous battre et faire mieux.

STOCKER

McManus. Voir au dessus.

STOCK EN BAS

Ojemudia. Voir au dessus.

BLESSÉ

L’OLB Bradley Chubb (cheville) devrait s’entraîner cette semaine, mais Fangio a déclaré qu’il n’était pas sûr que ce soit mercredi.

OLB Von Miller (cheville) n’a toujours pas reçu l’autorisation médicale de reprendre l’entraînement. Pour le moment, je ne suis pas optimiste que l’enfer soit là-bas »cette saison, a déclaré Fangio. Miller a été blessé en septembre et avait ciblé avec optimisme la mi-décembre pour son retour.

NUMÉROS CLÉS

5 réceptions par de larges receveurs d’Ecluses 20 finitions, dont une par les recrues KJ Hamler et Jerry Jeudy.

8 attrapés en carrière pour TE Noah Fant, dont un pour un TD samedi.

PROCHAINES ÉTAPES

En dehors de la course aux séries éliminatoires, il appartiendrait aux Broncos d’aller de l’avant et de perdre contre les Chargers et les Raiders, également, pour compléter 2020. S’ils gagnent leurs deux derniers comme ils l’ont fait l’année dernière, ils finiront à nouveau 7-9 et draft chez les adolescents plutôt que dans le top 10.

Suivez Arnie Melendrez Stapleton sur Twitter: https://twitter.com/arniestapleton

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL