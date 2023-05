Les Broncos reçoivent des nouvelles encourageantes sur l’un des outils offensifs les plus importants de Russell Wilson

Les Broncos de Denver ont reçu d’excellentes nouvelles concernant un joueur offensif qui aidera le quart-arrière Russell Wilson cette saison à venir.

Les Broncos de Denver ont passé cette intersaison à essayer de corriger les erreurs de la saison précédente.

Ils ont un nouvel entraîneur-chef, Sean Payton, suite à un échange avec les New Orleans Saints. Sans oublier qu’ils ont fait venir certains joueurs, comme le plaqueur offensif Mike McGlinchey, l’ailier défensif Zach Allen et le receveur large Marquez Callaway. Mais peut-être que la chose la plus importante est que Payton tire le meilleur parti du quart-arrière Russell Wilson, qui a connu une première saison épouvantable à Denver.

Lors d’activités d’équipe organisées, l’équipe a reçu de bonnes nouvelles concernant l’un de ses joueurs clés en attaque.

Lors de l’entraînement de jeudi dernier, le porteur de ballon de troisième année Javonte Williams a été aperçu portant un chandail et un casque et participant aux côtés d’autres joueurs blessés. Cela vient après que Payton a déclaré après leur minicamp de recrue qu’il s’attend à ce que Williams soit prêt et autorisé pour le début du camp d’entraînement.

Javonte Williams repéré aux Broncos OTA

« Nous faisons un rapport médical tous les soirs ; nous listons les joueurs comme complets, limités ou absents, et elle travaille dans une capacité limitée », a déclaré Payton, h/t l’athlétisme. « Nous sommes intelligents. Je vous l’ai dit avant que nous étions encouragés à aborder cette période de la saison, donc c’est bien de l’avoir là-bas.

C’est une bonne nouvelle pour les Broncos, car la présence de Williams a beaucoup manqué pendant la majeure partie de la saison dernière.

Les Broncos ont échangé au deuxième tour du repêchage de la NFL 2021 pour sélectionner Williams en Caroline du Nord. Williams a prouvé que monter était la bonne décision pour Denver lors de sa première saison, alors qu’il courait pour 903 verges et quatre touchés en 203 courses tout en attrapant 43 cibles sur 53 pour 316 verges et trois touchés. Ces statistiques sont intervenues après avoir commencé dans seulement 1 match sur 17 cette année-là.

Williams était le partant de Denver la saison dernière, mais lors du match de la semaine 4 de l’équipe contre les Raiders de Las Vegas, il s’est déchiré le LCA, le LCL et le coin postérolatéral (PLC). Avec cela, il a été exclu pour le reste de la saison.

Au moment de la blessure, Williams a enregistré 204 verges au sol sur 47 courses et 16 réceptions pour 76 verges sur réception sur 22 cibles. Le match de course des Broncos a totalisé en moyenne 113,8 verges par match, ce qui s’est classé 21e dans toute la NFL.

Cette intersaison, Denver a ajouté Samaje Perine et Tony Jones Jr. à leur liste pour renforcer leur profondeur de position. Cependant, récupérer Williams avant le début de la saison serait énorme pour les Broncos. Un Williams en bonne santé donne à Wilson un joueur sur lequel s’appuyer et se soulager, surtout dans une saison aussi importante.