Les Broncos ont eu un entretien secret avec Jim Harbaugh: la porte de la NFL n’est pas fermée

Bien qu’il ait publiquement proclamé qu’il reviendrait dans le football du Michigan, Jim Harbaugh a continué à divertir l’intérêt des Broncos de Denver.

Pas grand-chose de logique dans le manque soudain d’intérêt pour Sean Payton du côté des Broncos de Denver. Ensuite, une implication cryptique d’un journaliste de la Nouvelle-Orléans sur le fait qu’il y a plus qu’il n’y paraît avec le processus d’interview des Broncos a suggéré quelque chose était mal, mais qu’est-ce que ça quelque chose était restée floue.

Jusqu’à présent, semble-t-il. Apparemment, les Broncos de Denver (en particulier: le propriétaire et PDG des Broncos, Gren Penner) ont continué à poursuivre l’entraîneur-chef du football du Michigan Jim Harbaugh dans un secret relatif, s’envolant pour Ann Arbor pour courtiser l’entraîneur-chef et garder la porte ouverte sur un retour à la NFL . Cela a été rapporté par Ian Rapoport et Tom Pelissero tôt dimanche matin.

Cela vient après que Harbaugh a dit au président du Michigan, Santa Ono il prévoyait de revenir entraîner les Wolverines il y a à peine deux semaines.

Voici ce que le rapport de la paire de journalistes a déclaré:

“Une source proche de Penner a déclaré qu’aucune offre n’avait été faite lors de la visite de cette semaine et qu’il voulait visiter Harbaugh en partie parce que c’était le seul candidat qu’il n’avait pas interviewé en personne. Mais Harbaugh est resté prêt à écouter et a dit aux gens que s’il retournait dans la NFL, le travail des Broncos est celui qu’il souhaiterait. Bien que Harbaugh ne soit pas encore revenu sur ses plans déclarés de rester à son alma mater, la porte reste ouverte.

Apparemment, Harbaugh n’a pas usé toutes les personnes dans la NFL pour l’instant.

La recherche d’entraîneurs en chef des Broncos semble loin d’être terminée

Le rapport de Rapoport et Pelissero indique que les événements récents avec Harbaugh indiquent une recherche plus large et plus large plutôt que les Broncos se rapprochant de l’embauche de l’ancien entraîneur de la NFL et maintenant recherché par le leader du collège.

Les Broncos s’intéressent toujours à Demeco Ryans, bien que les Texans semblent plus probables, et pourraient rouvrir les choses avec Sean Payton ou même des entraîneurs qui étaient intéressés par le rôle d’entraîneur-chef il y a deux ans.

C’est la première fois que Penner est impliqué dans une recherche d’entraîneur-chef depuis qu’il est devenu propriétaire officiel de l’équipe, et il semble déterminé à bien faire les choses.