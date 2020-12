Les Broncos de Denver ont quasiment suivi le plan directeur pour battre les Chiefs de Kansas City à la perfection.

Ils ont claqué avec Melvin Gordon, qui a empilé 131 verges sur 15 porte-avions tout en transformant un match de 60 minutes en un match qui ressemblait à 30. Ils ont ramassé suffisamment de premiers essais pour garder Patrick Mahomes and Co. loin du terrain. , et ils ont tenu les Chiefs sans touchés lors de leurs quatre premières incursions dans la zone rouge.

Ils étaient agressifs. Ils étaient opportunistes. Ils étaient intelligents.

Ils n’étaient toujours pas assez bons dans une défaite 22-16.

Nous sommes allés là-bas et avons joué nos queues et nous avons perdu, et vous entrez dans un match pour essayer de gagner, a déclaré le défenseur des Broncos Shelby Harris, qui l’a été pour la première fois en un mois. COVID-19[feminine diagnostic. Ma plus grande chose est vraiment juste, nous pouvons jouer avec les meilleurs d’entre eux. Si nous ne retournons pas le ballon et ne faisons pas toutes ces choses folles, nous pouvons jouer avec les meilleurs, alors continuons à jouer comme ça. C’est quelque chose sur quoi bâtir. C’est ainsi que nous devrions jouer chaque semaine.

Cela aide lorsque les Broncos ont un vrai quart-arrière sous le centre.

Drew Lock était de retour après avoir manqué la défaite déséquilibrée de la semaine dernière contre la Nouvelle-Orléans, avec Brett Rypien et le reste des quarts de Denver, alors qu’il était considéré comme un contact étroit avec Jeff Driskel, qui a été testé positif pour COVID-19[feminine . Lock a bien joué la majeure partie de la soirée, lançant 151 verges avec quelques passes de touché à Tim Patrick.

Lock a également lancé quelques interceptions sur Tyrann Mathieu, et la seconde a scellé le résultat. Cela est venu après que les Broncos (4-8) aient forcé les Chiefs à lancer un panier avec un peu plus d’une minute à faire, leur donnant la chance de marcher pour ce qui aurait été un touché gagnant. Mais après un bref achèvement de Jerry Jeudy et deux passes incomplètes, Lock a dû lâcher sous pression profonde au milieu et Mathieu était là pour prendre la passe.

Le résultat a été la 11e défaite consécutive des Broncos contre les Chiefs, bien que l’une des plus proches au cours de cette longue course.

Il n’y a jamais de défaite de bien-être dans cette ligue », a déclaré Lock, qui a joué sur la route du Missouri. Nous les avons joués plus étroitement qu’avant, mais je veux dire, qu’est-ce que vous y gagnez? Rien. Cela vous donnera un triste vol de retour, mais nous en tirerons des leçons et nous nous améliorerons de plus en plus, en nous concentrant sur les petites choses qui nous mordent le cul.

En particulier, un certain nombre de décisions leur auraient finalement coûté la victoire.

Le premier est arrivé à la fin de la première mi-temps, lorsque les Broncos se sont immobilisés à Kansas City 38 et que l’entraîneur Vic Fangio a envoyé Brandon McManus pour tenter un panier de 57 verges. Le botteur aux jambes en plein essor avait beaucoup de distance mais manquait largement à gauche, donnant aux Chiefs le ballon au milieu de terrain avec 28 secondes à jouer. Trois réussites rapides de Mahomes ont représenté le troisième panier de Harrison Butker dans la demie, et au lieu de mener 13-6, l’avance a été réduite à un point.

Je veux dire, Brandon est l’une de nos meilleures armes. Il a eu une excellente saison et c’est un excellent botteur, a déclaré Fangio, qui a admis qu’il pensait y aller. Nous avons une chance d’en obtenir trois. Je reconnais pleinement, et j’ai compris à l’époque, que s’il le manquait, ils auraient le ballon. Cela n’a pas fonctionné.

Sa décision ultérieure de donner un coup de pied au lieu de se classer quatrième et troisième près du milieu de terrain à 6 minutes de la fin n’a pas fonctionné non plus.

Mahomes a effectué quelques passes à Sammy Watkins pour les premiers essais, puis le demi offensif, Darrel Williams a couru en avant pour un autre, obligeant les Chiefs à brûler l’horloge alors qu’ils descendaient. Au moment où les Broncos ont forcé Butker à tenter son dernier panier, il ne restait plus que 1:06 à l’attaque de Denver pour tenter de frapper le score gagnant.

J’y ai pensé, a déclaré Fangio à propos de son appel pour la quatrième fois, mais vous savez, à un moment donné dans le jeu, nous avons un arrêt, et cela n’a pas fonctionné. Nous les avons tenus au panier, mais cela en a fait un match de touché et a brûlé une partie du temps là-bas, donc avec le recul, il aurait probablement dû y aller.

