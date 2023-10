Jeff LegwoldRédacteur principal d’ESPNLecture de 4 minutes

DENVER — Cela fait si longtemps que Les Broncos de Denver ont battu les Chiefs de Kansas City, l’équipe n’a même pas un joueur dans les vestiaires qui a joué lors de cette dernière victoire.

Mais après que les Broncos aient finalement mis fin à leur séquence de 16 défaites consécutives avec une victoire de 24-9 à Empower Field à Mile High, le gars qui avait porté l’uniforme pendant plus de ces défaites contre les Chiefs que n’importe lequel de ses coéquipiers n’aurait pu l’être. plus heureux.

“Mec, c’est un effort complet… Je suis vraiment fier de la façon dont les gars se sont battus et ont joué”, a déclaré le gardien de sécurité Justin Simmons, un choix de troisième ronde au repêchage de 2016 qui est le joueur le plus ancien des Broncos. “.. Je comprends de l’extérieur qu’il y a cette séquence, mais chaque année, c’est une nouvelle équipe. … Certains gars qui sont ici, moi-même étant ici le plus longtemps, je suis juste heureux que nous ayons gagné. Ça fait du bien de gagner.”

Les Broncos ont utilisé cinq plats à emporter – quatre en défense ; un sur les équipes spéciales – et leur meilleur effort défensif de la saison pour retenir les Chiefs sans touché. C’était la première fois que les Chiefs perdaient un match de l’AFC Ouest sur la route dans lequel le quart-arrière Patrick Mahomes avait débuté.

Il s’agissait également de la première victoire des Broncos contre Kansas City depuis le 17 septembre 2015, avec 12 de ces 16 défaites aux mains de Mahomes, y compris son premier départ dans la NFL lors de la finale de la saison 2017.

Dimanche, Mahomes, qui a été limogé trois fois, a terminé 24 des 38 passes pour 241 verges et deux interceptions.

Après le match, Mahomes a déclaré qu’il avait des symptômes grippaux samedi soir et qu’il avait eu des « problèmes d’estomac » pendant le match.

“Il va bien”, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid à propos de Mahomes. “Il était malade. Il ne va pas utiliser ça comme excuse.”

L’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, qui a terminé avec six réceptions pour 58 verges, n’a eu qu’une seule réception pour 8 verges après la mi-temps.

“C’est comme si vous pouviez arrêter d’entendre parler de ça”, a déclaré le secondeur des Broncos, Baron Browning, qui a réussi deux sacs, à propos de la séquence de défaites. “C’était bien de remporter une victoire contre un adversaire que nous n’avions pas battu depuis un moment.”

Le secondeur Josey Jewell a ajouté : “Nous pouvons mettre ça de côté, donc ce sera bien de s’en débarrasser. J’espère que nous poursuivrons une petite séquence ici.”

Les Broncos menaient 14-9 à la mi-temps, et Kansas City ne s’est pas rapproché alors que les possessions des Chiefs en seconde période se terminaient par un botté de dégagement, un quatrième arrêt des Broncos, une interception et une possession en un seul jeu pour mettre fin au match.

À l’approche de la date limite des échanges de mardi, Simmons et d’autres joueurs des Broncos ont déclaré qu’ils espéraient que leur troisième victoire en cinq matchs empêcherait l’équipe de se débarrasser des partants.

L’entraîneur des Broncos, Sean Payton, a déclaré dimanche que l’équipe ne poursuivait pas activement les échanges pour le moment.

“Il n’y a pas d’approche”, a déclaré Payton lorsqu’on lui a demandé quelle serait son approche concernant la date limite des échanges. “… Nous ne sommes pas l’équipe qui cherche à acheter. Nous ne pouvons pas contrôler les acheteurs qui appellent. Vous décrochez toujours le téléphone. Vous devez le faire professionnellement.

“Nous avons un plan sur l’endroit où nous nous voyons. … Quand je vois ou entends des choses, je ris, parce que je pense que je n’en ai parlé à personne, et si ce n’est pas le cas, alors ce n’est probablement pas le cas. vrai.”

Les Broncos auront un congé dimanche prochain avant de se rendre contre les Buffalo Bills le 13 novembre dans l’émission “Monday Night Football”.