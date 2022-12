Les Broncos de Denver virent l’entraîneur-chef Nathanial Hackett

ENGLEWOOD, Colorado (AP) – Les Broncos de Denver ont congédié l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett avec deux matchs à jouer dans la saison.

Le propriétaire et PDG Greg Penner a déclaré qu’il dirigerait la recherche d’un nouvel entraîneur avec l’aide du directeur général George Paton, en qui il a exprimé sa confiance lundi en annonçant le licenciement de Hackett.

Licencier Hackett avec deux matchs à jouer dans une saison perdue permet à Penner de commencer immédiatement sa recherche d’un remplaçant.

Le groupe Walton-Penner a acheté les Broncos pour 4,65 milliards de dollars l’été dernier, un record mondial pour une franchise sportive professionnelle.

Dimanche, les Broncos (4-11) ont été éliminés par les Rams de Los Angeles tout aussi opprimés 51-14 lorsque Russell Wilson a lancé trois interceptions et a été limogé six fois. Le match comportait une dispute sur la ligne de touche entre le remplaçant QB Brett Rypien et le garde Dalton Risner, et le passeur Randy Gregory a lancé un coup de poing sur un joueur des Rams après le match.

Nathaniel Hackett a viré au milieu d’un record de 4-11 lors de la première saison avec les Broncos Les Broncos de Denver ont congédié l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett après une fiche de 4-11 à sa première saison avec l’équipe. Nick Wright réagit aux dernières nouvelles et explique pourquoi le licenciement de Hackett n’aidera pas Broncos Country à long terme.

Wilson a connu une première saison épouvantable à Denver après que les Broncos ont envoyé quatre choix de repêchage premium et trois joueurs à Seattle pour le neuf fois Pro Bowler. Wilson a 12 passes de touché avec neuf interceptions et 49 sacs en 13 départs et n’a pas été en mesure de se sortir d’un funk d’une saison.

Hackett a remplacé Vic Fangio en janvier dernier mais n’a pas été en mesure de construire une attaque adaptée à Wilson.

Les Broncos ont raté les séries éliminatoires sept saisons consécutives et ont prolongé leur série de records de défaites à six.

Les meilleures histoires de FOX Sports :