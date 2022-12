Les Broncos congédient le HC Nathaniel Hackett après un départ abyssal de 4-11 | INCONTESTÉ

Les Broncos de Denver ont limogé l’entraîneur-chef Nathanial Hackett après leur défaite 51-14 contre les Rams de Los Angeles le jour de Noël. Hackett a présenté une fiche de 4-11 à sa première saison et c’est le mandat le plus court de tous les entraîneurs-chefs non intérimaires des Broncos de Denver. Skip Bayless et Shannon Sharpe déterminent où vont les Broncos à partir d’ici.



IL Y A 10 MINUTES・Skip et Shannon : incontestés・5:27