Les Brock GIS Days sont une opportunité d’améliorer les compétences techniques – The Brock News

Alors que la demande de connaissances sur les systèmes d’information géographique (SIG) continue de croître dans le milieu de travail, l’Université Brock organise la semaine prochaine une célébration de cette technologie qui permettra à la communauté d’améliorer ses compétences.

Brock se joindra à des institutions du monde entier pour marquer les Journées SIG du lundi 13 novembre au jeudi 16 novembre avec une combinaison d’événements en personne et virtuels.

Coïncidant avec la Semaine de sensibilisation à la géographie, la célébration comprendra des séances gratuites en personne, y compris une introduction à ArcGIS — un logiciel de pointe utilisé par de nombreux partenaires communautaires de Niagara — un déjeuner et une conférence virtuelle organisée par les bibliothèques de l’Université Western avec des partenaires collaborateurs à travers le Canada. qui comprendra des présentations, des tutoriels, des démonstrations, des réseaux sociaux et une soirée-questionnaire.

Représentant virtuellement l’Université Brock, Sharon Janzen, associée à la cartothèque et coordonnatrice des données géospatiales, présentera une « Introduction à ArcGIS Online », le mardi 14 novembre à 12 h 30, et Rebecca Nickerson, adjointe à la cartothèque, présentera le « HGIS : Cartographie des soins de santé séparés au Canada », le jeudi 16 novembre à 11 h

« Les journées SIG sont un moyen important de faire prendre conscience du fait que presque tout peut avoir une composante géospatiale », explique Janzen. « Les cartes et la technologie cartographique sont plus accessibles que jamais. Cette semaine offre l’occasion d’en apprendre davantage sur les avantages de la technologie SIG, ainsi que sur la manière dont elle est utilisée à Brock.

Erin Isaac, étudiante à la maîtrise en développement durable à Brock, encourage ceux qui pourraient avoir des appréhensions à apprendre une nouvelle technologie. En moins d’un an, elle est passée de l’absence d’utilisation du SIG à son utilisation hebdomadaire.

« Avant de m’inscrire au cours d’écologie du paysage de Brock dans le cadre de ma maîtrise, je n’avais aucune expérience des SIG jusqu’à ce que Sharon Janzen nous donne deux ateliers en classe », explique Isaac. « Après quelques mois de travail avec la technologie, je suis devenu beaucoup plus à l’aise et j’ai même remporté la bourse Esri GIS cette année pour mon projet « Détecter les changements de couverture terrestre à Port Weller East », qui utilisait ArcGIS pour analyser les données de couverture terrestre de 2006 à 2006. 2020. »

Samantha Hajna, professeure adjointe au Département des sciences de la santé, intègre la technologie SIG en classe. Elle reconnaît que la demande de professionnels de la santé publique possédant des compétences techniques en analyse géospatiale augmente dans l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement.

« Comprendre l’impact de l’environnement sur la santé et posséder les compétences techniques requises pour répondre aux questions liées à la santé et au lieu sont de plus en plus demandés sur le marché du travail d’aujourd’hui », explique Hajna.

Le cours de troisième année de Brock que Hajna enseigne, « Analyse géospatiale pour la santé publique », offre aux étudiants la possibilité d’apprendre comment les environnements façonnent la santé humaine et d’acquérir des compétences de base en géocodage et en géotraitement qui les aideront à répondre avec succès aux questions liées aux lieux de santé dans un contexte global. un large éventail de milieux de santé publique.

« ArcGIS Pro d’Esri est utilisé comme base pour l’enseignement en laboratoire et les cours magistraux, mais les étudiants sont également initiés à d’autres plates-formes et outils SIG », explique-t-elle. « Ces compétences leur donnent un avantage lorsqu’ils postulent à des emplois en santé publique après avoir obtenu leur diplôme. »

Pour en savoir plus sur les nombreuses façons pratiques dont la technologie SIG peut bénéficier à l’apprentissage, à l’enseignement et à la recherche des étudiants, visitez le site Web de la bibliothèque de cartes, de données et de SIG de Brock et les événements de la bibliothèque sur ExperienceBU.

Calendrier des événements des SIG Days

ArcGIS pour les professeurs et le personnel de Brock

Mercredi 15 novembre de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque James A. Gibson — salle de classe A. Découvrez les technologies ArcGIS d’ESRI, la licence de site et participez à un apprentissage pratique pour tirer parti de la technologie dans la recherche, l’enseignement et l’analyse administrative. . RSVP sur

Déjeuner de la Journée SIG — organisé par la Société de tourisme et de géographie dirigée par les étudiants

Le mercredi 15 novembre de midi à 13 h à la Bibliothèque de cartes, données et SIG (MC-C306). La pizza sera servie moyennant des frais nominaux (en espèces ou par débit) et le gâteau sera fourni gratuitement.

ArcGIS pour la communauté de Brock

Mercredi 15 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 au RFP, salle 214. Il s’agit d’une introduction aux technologies géospatiales et aux technologies ArcGIS d’ESRI disponibles à Brock. Il est recommandé aux participants d’apporter leur propre appareil, les tablettes ou ordinateurs portables étant recommandés. La participation est possible à l’aide d’un smartphone, mais la fonctionnalité peut être limitée sur les petits écrans. Inscrivez-vous à l’avance sur

Conférence virtuelle des SIG Days

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à des sessions virtuelles, y compris celles présentées par l’Université Brock, visitez le Site Internet des Journées SIG.

Pour plus d’informations sur la Semaine de sensibilisation à la géographie, visitez le Site Web de Ressources naturelles Canada.