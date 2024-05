Les brochettes d’ours servies lors d’une réunion de famille rendent 6 personnes malades avec des vers parasites

Des brochettes d’ours pas assez cuites servies lors d’une réunion de famille dans le Dakota du Sud ont rendu six personnes malades d’un parasite, dont deux qui ne mangeaient que des légumes, ont indiqué des responsables.

Le gibier sauvage a été involontairement servi rare et s’est avéré contaminé par des vers ronds responsables de la trichinellose, également connue sous le nom de trichinose, ont déclaré les Centers for Disease Control & Prevention dans un récent communiqué. rapport sur l’épidémie. La viande avait été congelée pendant 45 jours, mais le parasite était une souche résistante au gel.

« Les personnes qui consomment de la viande provenant de gibier sauvage doivent être conscientes qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites Trichinella et que la viande infectée peut contaminer d’autres aliments », a déclaré le CDC.

Après les retrouvailles de 2022, le premier cas est apparu chez un homme du Minnesota âgé de 29 ans, selon le rapport. Il a été hospitalisé à deux reprises avec de la fièvre, des douleurs musculaires, ainsi que des douleurs et un gonflement autour des yeux. Au total, trois des victimes ont été hospitalisées. Tous les six – âgés de 12 à 62 ans originaires du Minnesota, du Dakota du Sud et de l’Arizona – ont finalement récupéré.

Un échantillon de viande d’ours noir a été testé et s’est révélé positif à la présence de vers ronds, selon le rapport.

Le CDC recommande de cuire le gibier sauvage à au moins 165 degrés Fahrenheit. Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température.

De 2016 à 2022, sept épidémies de trichinellose aux États-Unis, dont 35 cas probables et confirmés, ont été signalées au CDC ; la viande d’ours était la source d’infection suspectée ou confirmée dans la majorité de ces foyers.