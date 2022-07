Les Britanno-Colombiens soutiennent des politiques de logement progressistes pour lutter contre la crise de l’abordabilité: sondage

Un nouveau sondage montre qu’une majorité de Britanno-Colombiens appuient des politiques progressistes pour faire face à la crise de l’abordabilité du logement.

La flambée des prix du logement est la principale composante de la crise de l’abordabilité en Colombie-Britannique, selon le sondage commandé par le BC General Employees’ Union (BCGEU).

“Ce sondage souligne ce qui est devenu un clivage dans notre société – entre les créanciers qui profitent du marché du logement et les travailleurs qui doivent payer une part importante de leurs revenus en loyers et en hypothèques”, a déclaré le trésorier du BCGEU, Paul Finch.

Les politiques recommandées comprennent des investissements dans les logements sociaux, un zonage d’inclusion obligatoire et des augmentations de loyer liées aux unités plutôt qu’aux locations individuelles, également connues sous le nom de contrôle de l’inoccupation.

Le zonage inclusif exige que 10 à 20 % des nouveaux développements de logements du marché soient abordables. Il a fait ses preuves aux États-Unis et en Angleterre, créant des centaines de milliers de logements abordables, selon une étude du gouvernement du Canada.

Les Britanno-Colombiens croient que tous les ordres de gouvernement doivent faire plus pour faire face à cette crise – 78 %, 81 % et 73 % respectivement affirmant que les gouvernements fédéral, provincial et municipal doivent faire plus.

« Tous les paliers de gouvernement peuvent mettre en œuvre des solutions éprouvées pour rendre nos communautés plus abordables, mais année après année, ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour faire une différence », a déclaré Kari Michaels, vice-présidente exécutive du BCGEU.

Un logement est considéré comme abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu d’un ménage et si plus de la moitié des répondants consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement,

De plus, la moitié des répondants sans logement affirment que l’accession à la propriété n’est pas réalisable.

“Si nous n’agissons pas maintenant, ce qui devient de plus en plus un fossé générationnel ne fera que croître”, a déclaré Finch.

