Les Britanno-Colombiens enthousiastes mais sélectifs quant à ce qu’ils protestent: sondage

L’activisme et les mouvements de protestation ont captivé la nation au fil des ans – pour de bonnes et de mauvaises raisons – et un nouveau sondage suggère que si de nombreux Britanno-Colombiens se présentent pour partager leurs pensées – tous les types ne sont pas égaux.

Selon un sondage de Research Co. publié plus tôt ce mois-ci, 30 % des Britanno-Colombiens disent avoir utilisé les médias sociaux à des fins militantes, tandis que 25 % ont donné de l’argent à une organisation qui soutient ou s’oppose à un problème.

Les Britanno-Colombiens ont également déclaré avoir participé à des réunions de consultation publique (15 %), avoir assisté à une manifestation (14 %), adhérer à un parti ou à une campagne politique (7 %) ou intenter une action en justice contre un développement ou un projet (5 %). ).

L’enquête a également révélé que les jeunes adultes dirigent l’activisme dans la province.

« Les deux tiers des Britanno-Colombiens âgés de 18 à 34 ans (67 %) ont participé à une forme ou une autre d’activisme », explique Mario Canseco, président de Research Co.

« Les proportions sont plus faibles chez leurs homologues âgés de 35 à 54 ans (48 %) et âgés de 55 ans et plus (41 %).

Les manifestations passives – comme envoyer des lettres aux politiciens ou se plaindre sur les réseaux sociaux – seraient l’activisme de choix pour de nombreux résidents de la Colombie-Britannique si un site de compostage (20 %), un refuge pour sans-abri (22 %) ou une station d’épuration (27 pour cent) cent) ont tenté d’opérer à moins de trois pâtés de maisons de leur domicile.

Les protestations actives, qui incluent des dons aux opposants et la participation aux mairies, seraient le choix de 24% pour faire face à un terminal charbonnier et de 29% pour faire face à une centrale nucléaire.

De plus, 30% des personnes ont déclaré qu’elles protesteraient passivement (16%) ou activement (14%) contre un projet de logements sociaux à la recherche d’un permis d’ouverture à moins de trois pâtés de maisons de leur domicile.

Pendant ce temps, 58 pour cent ne prendraient aucune mesure.

