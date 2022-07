Les Britanno-Colombiens doivent se préparer alors que les températures devraient augmenter ce week-end

Le gouvernement de la Colombie-Britannique encourage les résidents à se préparer dès maintenant à d’éventuelles vagues de chaleur, car les prévisions se dirigent vers le week-end et la dernière semaine de juillet promettent des températures plus élevées que d’habitude.

Un avis publié mardi soir (19 juillet) prévient tout avertissement réel, qui ne sera émis que si la météo d’une région de la Colombie-Britannique devrait atteindre des sommets diurnes et des creux nocturnes anormalement chauds pendant au moins deux jours consécutifs.

Si les prévisions d’Environnement Canada se vérifient, quelques parties de la Colombie-Britannique pourraient atteindre le seuil d’avertissement d’ici la semaine prochaine.

Kamloops, par exemple, devrait connaître un maximum de 36 ° C et un minimum de 18 ° C lundi (25 juillet). Dans le cadre de la région Sud-Est/Intérieur, la ville n’a qu’à voir un maximum diurne de 35 C et un minimum nocturne de 18 C pendant deux jours pour déclencher un avertissement.

Dans le nord-est, le seuil est un maximum diurne de 29 ° C et un minimum nocturne de 14 ° C. Terrace devrait les surmonter mardi (26 juillet).

Avant la chaleur potentielle, la Colombie-Britannique encourage les gens à élaborer un plan. Selon le gouvernement, cela devrait inclure l’identification d’endroits sympas où aller à l’intérieur et à l’extérieur des maisons des gens, comme les centres communautaires et les bibliothèques. Des douches fraîches et une hydratation accrue peuvent également aider, selon le gouvernement.

Les gens sont également encouragés à identifier les membres vulnérables de la famille ou les membres de la communauté qu’ils devraient surveiller et aider.

À la suite du dôme de chaleur de 2021, 619 personnes sont décédées, a découvert le service des coroners de la Colombie-Britannique. Parmi eux, la majorité avait plus de 70 ans ou avait des problèmes de santé contributifs.

Plus de 90% des personnes décédées ont été retrouvées sans climatisation et 76% sans ventilateur, selon un rapport du BC Coroners Service. Il a fait de nombreuses recommandations au gouvernement pour accroître l’accès aux appareils de refroidissement pour les populations vulnérables, mais la province ne devrait pas régler le problème avant l’été prochain.

La province a publié un guide de préparation à la chaleur extrême, qui fournit des conseils sur la façon de rester en sécurité. Il a également annoncé le BC Heat Alert and Response System en juin, qui déclenchera des avertissements lorsque les seuils de température régionaux sont atteints et des alertes Amber si ces températures devraient durer plus de trois jours.

La Colombie-Britannique n’anticipe actuellement que des avertissements potentiels dans les prochains jours. Les gens sont encouragés à surveiller Environnement et Changement climatique Canada pour les prévisions de température dans leur région.

Ressources:

Trouvez un centre de refroidissement près de chez vous : https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/find-a-cooling-centre-near-you/

Alertes météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada : https://weather.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=bc

Suivez PreparedBC sur Facebook pour des informations régulières : www.facebook.com/PreparedBC

