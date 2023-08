Les Britanno-Colombiens avertis de faire attention aux champignons vénéneux du bonnet de mort

Un champignon potentiellement mortel qui a fait la une des journaux mondiaux récemment après la mort de plusieurs personnes en Australie pousse également à l’état sauvage dans le sud de la Colombie-Britannique, et les experts avertissent les cueilleurs d’être vigilants.

Champignons mortuaires, également connus sous le nom de Amanite phalloïde, pourrait avoir été responsable de la mort de trois personnes et de la blessure d’une quatrième la semaine dernière après que des champignons sauvages aient été servis lors d’un déjeuner familial dans l’État australien de Victoria.

Le champignon hautement toxique peut également apparaître dans la province la plus à l’ouest du Canada et a déclenché cet été des avertissements du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) et de deux communautés de l’île de Vancouver.

Le bonnet mortuaire n’est pas originaire de la Colombie-Britannique et a été repéré pour la première fois dans la région de Mission en 1997, selon Paul Kroeger, membre fondateur de la Vancouver Mycological Society. La première observation signalée à Vancouver remonte à 2008, et depuis ce temps, Kroeger a déclaré que plus de 100 observations ont été documentées dans le Lower Mainland.

Paul Kroeger regarde un champignon poussant sur un arbre de rue à Vancouver en décembre 2021. (Tchad Pawson/CBC News)

Le champignon a également été vu depuis sur l’île de Vancouver et les îles Gulf. On pense que le champignon est arrivé des années, voire des décennies plus tôt, sur les racines des arbres importés.

« L’une de nos plus grandes préoccupations est que ce champignon mortier pousse principalement dans les zones urbaines et les zones à fort contact avec l’homme, car il a été introduit avec des espèces d’arbres originaires d’Europe qui ont été largement plantées dans les parcs et le long des rues de la ville, » a déclaré Kroeger, s’exprimant lundi sur CBC La première édition.

Selon le Centre d’information sur les médicaments et les poisons de la Colombie-Britannique, une moyenne de 200 appels par année sont liés à l’exposition aux champignons sauvages. En 2016, un garçon de trois ans de Victoria est décédé après avoir mangé un bonnet mortuaire trouvé dans le centre-ville de la ville. Il s’agit du premier décès enregistré en Colombie-Britannique à cause d’un champignon mortier.

Il y a moins d’un mois, le BCCDC a émis une alerte demandant aux gens d’être à l’affût des bouchons de mort après qu’un enfant de la région sanitaire côtière de Vancouver en ait mangé une partie. La quantité consommée était faible et l’enfant n’est pas mort.

En juin, le district d’Oak Bay émis un avertissement sur les décès qui poussent dans la municipalité du sud de l’île de Vancouver. Et en juillet, plus au nord de l’île, la ville de Comox a également alerté les résidents après la découverte d’un bonnet mortuaire près du parc Filberg, où se déroulent de nombreux événements communautaires.

Le champignon mortuaire commence comme un bulbe en forme de bouton et s’ouvre en un champignon à tête plate qui devient brun-vert plus foncé à mesure qu’il mûrit. (Ressources naturelles Canada/Service canadien des forêts)

Les champignons mortuaires sont blancs avec des reflets jaune verdâtre et mesurent jusqu’à 15 centimètres de haut. Ils ont un anneau souple autour de la tige près du sommet du champignon, et le bas de la tige se trouve dans une structure en forme de coupe appelée volve. Kroeger a déclaré que dans des conditions sèches, le chapeau du champignon a un éclat métallique satiné.

Le champignon dangereux peut être confondu avec une variété comestible, comme les puffballs, et Kroeger dit que l’espèce envahissante est là pour rester.

« Il n’y a aucune chance réelle de les éradiquer », a déclaré Kroeger.

En cas d’ingestion, le bonnet de mort contient des toxines qui endommagent le foie et les reins et peuvent être mortelles. Selon le BCCDC, les symptômes peuvent apparaître dans les six à 12 heures et comprennent des crampes, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée et de la déshydratation.

Kroeger dit que si vous soupçonnez un empoisonnement, appelez immédiatement le BC Drug and Poison Information Center au 604-682-5050 ou sans frais au 1-800-567-8911. Gardez un échantillon du champignon pour le test.

Kroeger recommande également de contacter votre société mycologique locale ou l’Université de la Colombie-Britannique si vous repérez une mort. Ils ne sont pas toxiques au toucher et doivent être enlevés avant l’aménagement paysager afin que les spores ne se propagent pas, mais portez des gants et lavez-vous soigneusement les mains par la suite.

Paul Kroeger brandit un jeune Amanita phalloides ou champignon « death cap », qui peut ressembler à des puffballs ou à des champignons de paille. (Tristan Le Rudulier/CBC)