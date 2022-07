Les Britanno-Colombiens atteints de diabète de type 2 sont aux prises avec leur santé mentale : sondage

Une nouvelle enquête a mis en évidence les conséquences émotionnelles et mentales de la vie avec le diabète de type 2 sur les Britanno-Colombiens.

Quarante-trois pour cent des Britanno-Colombiens qui ont la maladie disent que cela a un impact négatif sur leur bien-être émotionnel, et 38 pour cent disent que cela a un impact négatif sur leur santé mentale.

Alors que le gouvernement fédéral s’apprête à lancer une stratégie nationale sur le diabète, les défenseurs soulignent l’importance d’inclure le bien-être mental dans la stratégie.

« Il s’agira d’un système de gestion et de soutien très complet dont le gouvernement fédéral reconnaît maintenant que les personnes atteintes de diabète ont besoin », a déclaré le Dr Akshay Jain, endocrinologue clinicien et chercheur.

La nouvelle stratégie devrait impliquer un financement accru, des conseillers en santé mentale, un dépistage accru, des campagnes de prévention et une prise en charge des coûts des médicaments, selon Jain.

Le changement de mentalité du gouvernement fédéral est dû à des années de plaidoyer de groupes comme Diabète Canada pour prouver que le diabète est un problème majeur de santé publique. Elle touche directement 11 millions de Canadiens et coûte au système de santé national 30 milliards de dollars chaque année, selon Diabète Canada.

Un diagnostic change la vie, a déclaré Jain.

“On leur dit que tout ce qu’ils ont mangé jusqu’à présent n’est pas bon, […] et les niveaux d’activité qu’ils font ne sont plus adéquats.

La détresse mentale est triple, selon le psychologue Michael Vallis. Il y a un fardeau émotionnel, un fardeau de détresse sociale et ce qu’il appelle la « détresse du régime ».

Accepter la maladie apporte un fardeau émotionnel, a déclaré Vallis, ainsi que des changements de mode de vie tels que la surveillance des niveaux de glucose, l’ajustement des médicaments et la surveillance étroite du régime alimentaire.

“Personne ne veut être malade, et il y a donc un certain degré auquel vous devez dire” J’ai un problème ici, et il y a des risques qui y sont associés “, a-t-il déclaré.

“Nous vivons dans un monde dans lequel les gens ne comprennent pas tout à fait le diabète, en particulier le diabète de type 2.”

Selon le sondage, 67 % des Britanno-Colombiens atteints de diabète de type 2 affirment que leur diabète les fait se sentir isolés et 76 % estiment qu’ils sont jugés pour leur diabète et ne peuvent pas être honnêtes avec leurs proches au sujet de leur état.

Pour faciliter ce changement de mentalité, Vallis a déclaré qu’il s’agissait de comprendre la maladie sans la stigmatiser comme un échec personnel.

« Si vous voulez aider, plutôt que de donner des conseils, dites simplement : ‘comment puis-je aider ?’ Si nous écoutons l’individu, il peut nous guider.

