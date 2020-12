Les familles d’Essex se sont réveillées ce matin avec des scènes d’hiver après une forte chute pendant la nuit dans certaines régions du Royaume-Uni – défiant les prévisions de certains météorologues, le Nord serait principalement touché.

Des gens surpris vivant dans la région – célèbre pour la réalité a frappé The Only Way Is Essex – ainsi que le Kent et le Suffolk voisins sont sortis de leurs lits pour trouver des paysages polaires par leurs fenêtres alors que le soleil se levait de leurs comtés.

Et beaucoup à Édimbourg regardaient déjà les sites glacés, après avoir été réveillés de leur sommeil par une forte détonation de la soi-disant «Neige tonnante» dans la ville écossaise.

Les sons des «explosions» sont un phénomène météorologique rare, causé par le tonnerre et la foudre combinés à la neige.

Ce fut la scène à Halstead, Essex, ce matin après une forte chute de neige la nuit dernière a stupéfié les familles du comté

Un paperboy luttant dans la neige à Colchester, Essex, après l’averse de neige inattendue pendant la nuit dans le comté

Les automobilistes se battant dans la neige à Colchester, Essex, alors qu’ils tentent de se frayer un chemin pour surmonter les conditions

Bradford, dans le West Yorkshire, a également connu une grande quantité de neige, qui couvrait une grande partie de la ville.

Cela s’est produit alors que certaines régions du nord étaient averties qu’elles continueraient à voir « une neige importante » au cours des prochaines 24 heures et qu’elles pourraient connaître les températures nocturnes les plus basses de l’année, a déclaré le Met Office.

Il a averti que les températures glaciales pourraient provoquer des averses sous forme de grésil ou de neige dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, telles que le Wiltshire et le Hampshire.

Un certain nombre d’avertissements jaunes pour la glace et la neige ont été mis en place pendant la nuit dans de vastes zones d’Écosse et d’Irlande du Nord et s’étendent jusqu’au Yorkshire du Nord.

Le temps le plus froid est toujours prévu dans le nord-ouest de l’Écosse pendant la nuit, où les températures pourraient chuter à moins 10 ° C (14 ° F).

Le village de Red Lodge dans le Suffolk a également connu le temps glacial, qui couvrait les rues, les maisons, les voitures et les jardins

Cornard, dans le Suffolk, a fait face à des conditions hivernales similaires avec l’herbe et les haies non visibles du tout à travers la neige tombée

À Bradford, dans le West Yorkshire, la journée a commencé avec des vues glacées s’étendant aussi loin que l’œil pouvait voir alors que les températures chutaient

Lewis Balog se promène avec son chien Luna à Queensbury, près de Bradford, après la première chute de neige de l’hiver dans le West Yorkshire

Alex Burkill, météorologue au Met Office, a déclaré que la « neige la plus importante » était susceptible de tomber en Angleterre, en Cumbria et dans les Pennines – où les zones au-dessus de 400 m pouvaient voir jusqu’à 10 cm.

« C’est une quantité importante de neige, surtout au début de décembre », a-t-il déclaré.

« Les mois les plus enneigés sont généralement un peu plus tardifs en hiver, janvier et février et c’est aussi très tôt en décembre pour le moment. »

M. Burkill a ajouté que les conditions pourraient « facilement en faire la nuit la plus froide de l’année à ce jour ».

La température la plus froide précédente cette année a été enregistrée à Balmoral, en Écosse, en février, où le mercure a chuté à moins 10,2 ° C (13,6 ° F).

Un léger saupoudrage tombe dans le Kent rural à Hamstreet village près d’Ashford après des avertissements que le Royaume-Uni pourrait être frappé par la neige

La neige dans le Kent a commencé légèrement, mais le pays est prêt pour des chutes plus lourdes après que les météorologues ont averti d’une vague de froid

La neige est tombée de mercredi soir à jeudi matin à Shotts, une ville du North Lanarkshire entre Glasgow et Édimbourg

La neige est tombée tôt jeudi matin sur une route d’Anniesland dans le West End de Glasgow, où il y a eu une brève rafale de neige

La neige s’est installée mercredi soir à Shotts en Écosse, avec des avertissements météorologiques en place pour certaines parties du pays de jeudi à vendredi

Le Met Office a déclaré que la vague de froid devrait durer jusqu’à vendredi, mais que le week-end verrait un temps plus clément et même un peu de soleil.

Il a ajouté que les températures de la semaine prochaine seraient inférieures à la température annuelle moyenne, qui est généralement d’environ 7 à 9 ° C (45 à 48 ° F).

** Avez-vous pris des photos de la neige en Grande-Bretagne aujourd’hui? Veuillez les envoyer par e-mail à: pictures@mailonline.co.uk **