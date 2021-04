Les BRITS devraient être plus étouffés dans une vague de chaleur de 31 ° C prévue pour les jours fériés de mai alors que les vents d’été soufflent du sud.

La haute pression du continent devrait balayer l’air chaud à travers la Grande-Bretagne, entraînant un temps torride pour le début du mois de mai.

En l’absence de prévisions de pluie cette semaine ou la prochaine, il y a un panache espagnol de temps chaud avec des températures dans les 30 ° C qui devrait frapper la Grande-Bretagne par certains experts météorologiques.

Des températures plus chaudes que la moyenne sont prévues dans les semaines à venir et se poursuivront jusqu’au mois de mai.

Les longues prévisions du Met Office prévoient que la première moitié du mois prochain verra des températures chaudes.

Cependant, ils ont minimisé les prévisions antérieures d’une vague de chaleur complète pour les vacances de mai.

Certains météorologues ont déclaré que le Royaume-Uni pourrait atteindre des sommets de 31 ° C en deux semaines en raison d’un régime météorologique appelé La Nina.

Le porte-parole du Met Office, Graheme Madge, a déclaré que cela s’était calmé et que les températures au début du mois de mai semblaient incertaines – et qu’il est trop tôt pour prédire à quel point il fera chaud.

La Nina, un modèle climatique, jouera un rôle important dans le pic potentiel par temps chaud dans les mois à venir.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pointes de chaleur alors que nous entrons en été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air du nord, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera plus de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

«Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais.»

Mais le temps chaud et ensoleillé a suscité des inquiétudes pour la campagne sèche, avec un risque d’enfer.

Qu’est-ce que La Nina? A La Nina se développe lorsque de forts vents soufflent les eaux de surface chaudes du Pacifique loin de l’Amérique du Sud et vers l’Indonésie. El Nino – l’opposé de La Nina – peut parfois apporter des hivers plus chauds en Europe et au Royaume-Uni, et La Nina apportera généralement des hivers plus froids. Mais les deux événements peuvent apporter des conditions météorologiques extrêmes dans de nombreuses régions. La Nina a un impact sur le climat mondial et perturbe les conditions météorologiques normales, ce qui peut entraîner des tempêtes intenses dans certains endroits et des sécheresses dans d’autres.

Lors d’un incendie de forêt hier soir, de la fumée s’élevant à des centaines de mètres dans le ciel pouvait être vue à des kilomètres à la ronde.

Les équipes de pompiers se sont battues désespérément pour étouffer l’enfer qui a balayé des hectares de forêt au site de beauté Loe Pool près de Helston, Cornwall.

Le service d’incendie et de sauvetage de Cornwall a plaidé: «Le temps plus clément a été brillant mais a asséché la terre.

« Aidez-nous à réduire les incendies de forêt qui se produisent chaque année en évitant d’allumer des feux ouverts et en éteignant les cigarettes pour éviter les incendies de forêt. »

Pendant ce temps, les Britanniques peuvent s’attendre à un été chaud record, selon Ladbrokes.

Avec des températures déjà à la hausse, les bookmakers ont cette semaine réduit les cotes de 3/1 à seulement 2/1 en 2021, accueillant l’été le plus chaud de tous les temps.

Ailleurs, il reste un coup de 3/1 pour que cela devienne un mois d’avril record.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Il semble que nous pourrions accueillir des températures record dans les mois à venir si les dernières cotes sont bonnes. »