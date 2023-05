Les Britanniques vont se prélasser sous un soleil de 20 ° C ce week-end… mais il va faire PLUS CHAUD le mois prochain

Les BRITS devraient se prélasser à des températures de 20 ° C ce week-end – et le mois prochain devrait devenir encore plus chaud.

Les prévisions du Met Office pour cette semaine suggèrent que nous verrons un temps chaud et ensoleillé le week-end.

Certaines parties du Royaume-Uni devraient atteindre 20 ° C dimanche Crédit : Alamy

Certaines parties de Londres et du sud-est devraient atteindre 20-21C dimanche.

Le météorologue Greg Dewhurst a déclaré: « Les températures de mercredi augmenteront généralement – ​​les adolescents moyens à élevés autour des côtes, à l’intérieur des terres atteignant les 20 degrés peut-être environ 23 vers la région de Bristol. »

Il a ajouté: « Vendredi et week-end, cela reste très similaire, la haute pression se maintient et reste principalement stable avec beaucoup de soleil chaud. »

Plus tôt cette semaine, le Met Office a prédit une journée ensoleillée et belle jeudi, avec des températures maximales de 24 ° C ou peut-être de 25 ° C.

Les prévisions du Met de lundi indiquaient: « Avec les conditions de haute pression qui s’installeront pour la semaine à venir, la chaleur que nous connaîtrons sera locale, car un ciel clair permettra à une plus grande partie du soleil de mai d’atteindre le niveau du sol, augmentant progressivement les températures jusqu’aux sommets attendus de 25 ° C pendant un jour ou deux plus tard cette semaine.

M. Morgan a confirmé que le temps chaud devrait rester: « Le reste du mois de mai semble principalement calme, largement sec et souvent ensoleillé. »

Il a déclaré que bien qu’il y ait un risque que des averses ou des orages se développent, en particulier dans le sud au cours de la première semaine de juin, les températures resteront supérieures à la moyenne.