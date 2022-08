Les Britanniques vont se prélasser dans une chaleur de 25 ° C aujourd’hui, mais des averses faciales et d’autres fortes pluies sont en route, selon le Met Office

Un soleil époustouflant de 25 ° C baignera une grande partie du Royaume-Uni aujourd’hui – mais de fortes pluies sont en route dans les jours à venir, selon les prévisionnistes.

Le Met Office a mis en garde contre les “conditions changeantes” alors qu’un “jet stream rajeuni” souffle à travers le pays.

Les températures atteindront 25 ° C aujourd’hui – mais davantage de pluie est en route dans les jours à venir Crédit : Dave Nelson

Le pays a été frappé par un “déluge incroyable” mardi alors que la canicule s’est terminée en beauté Crédit : PA

La gare de Victoria à Londres a été inondée alors que des averses ont détrempé le sol sec Crédit : Anthony_Bonnici/Twitter

Alors que le mercure atteindra le milieu des années 20 dans le sud-est samedi, il fera plus frais plus au nord, avec des maximums de seulement 19 ° C.

Mais les températures torrides pourraient encore revenir à temps pour le jour férié d’août.

Le météorologue en chef du Met, Frank Saunders, a déclaré: «Certaines averses pourraient apporter un étrange grondement de tonnerre pour le sud de l’Écosse et le nord de l’Angleterre.

“Après un départ sec dimanche, les nuages ​​se formeront à partir de l’ouest à l’approche du prochain système météorologique, apportant de la pluie à Cornwall puis en Irlande du Nord d’ici la fin de la journée.

“Les températures seront un peu en baisse samedi, même si ce sera plus humide.”

De nombreuses régions ont connu des averses et des orages énormes alors que la canicule torride s’est terminée en beauté cette semaine.

Un “déluge incroyable” a fait des ravages dans les maisons et les entreprises mardi alors que les experts exhortaient les Britanniques à préparer un sac d’urgence en cas d’inondation.

Mais les codes postaux encore desséchés par la sécheresse pourraient avoir un certain soulagement au début de la semaine prochaine – ravissant sans aucun doute les jardiniers incapables d’utiliser des tuyaux d’arrosage.

“Une large bande de pluie se déplacera vers l’est à travers le Royaume-Uni lundi”, a ajouté M. Saunders.

“Il sera lourd dans les endroits avec un risque d’orages.”

Cependant, alors que les vacances scolaires d’été tirent à leur fin, certains prévisionnistes disent qu’il devrait encore faire environ 30°C.

Alors que le Met dit qu’il n’y a “actuellement aucune indication” que la chaleur torride d’août reviendra, le météorologue principal des services météorologiques britanniques Jim Dale dit que le Royaume-Uni peut s’attendre à un jour férié plein de soleil.

Il a déclaré: ” D’après les modèles actuels, autour des jours fériés, les températures pourraient être dans les 20 degrés et l’extrême serait de 30 degrés Celsius.

“Les régions du sud pourraient voir 25C, 26C, 27C degrés et les impairs 28C 29C, avec l’extrême atteignant 30C degrés.”

Plus de pluie est attendue à partir de lundi Crédit : ©Graham Hunt