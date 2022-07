Les Britanniques vont prendre des douches avant un temps torride de 27 ° C avec un soleil radieux pour terminer la semaine

DRIZZLE atténuera les esprits cette semaine alors que les averses de pluie tremperont une grande partie du Royaume-Uni.

Mais les conditions vont s’assécher et les températures augmenteront progressivement au cours des prochains jours avant d’atteindre 27°C juste à temps pour le week-end.

De fortes pluies s’abattent sur le front de mer de Tynemouth Crédit : NNP

Une plage fréquentée par les vacanciers de la station balnéaire de Weymouth dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Les précipitations seront pires en Écosse et dans le nord et l’est de l’Angleterre, avec des averses éparses et des vents légers.

Mais les quatre coins de la Grande-Bretagne verront quelques arrosages avant la fin de la semaine.

Le mercure oscillera dans les années 20 en Écosse, et bas au milieu des années 20 plus au sud, au cours des prochains jours – nettement plus frais que la vague de chaleur record de 40 ° C de la semaine dernière.

Cependant, cela grimpera à 27 ° C vendredi, peut-être encore plus haut samedi et dimanche.

Les prévisionnistes de Netweather estiment qu’il pourrait atteindre 28C ou 29C dans l’après-midi du 30 juillet.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: “Il y aura des éclairs cette semaine, mais aussi une dispersion des averses.

“Mardi commence sec pour beaucoup. Il y aura encore beaucoup de nuages ​​dans les régions du centre et du sud, et il faudra un certain temps pour que ce nuage se dissipe, mais il finira par se dissiper.

“Dans l’après-midi, de nombreux endroits connaîtront des éclaircies.

“Quelques averses se développeront dans le nord-ouest de l’Angleterre et dans les Midlands et le sud-est, ainsi que dans le nord de l’Écosse, mais ailleurs, toutes les averses seront isolées.

“Ce sera toujours une journée plutôt fraîche avec des températures proches de la moyenne chez les adolescents, peut-être 20 ° C pour l’Écosse, et des températures basses à mi-20 vers le sud-est.

“Les températures du jour au lendemain tomberont à des chiffres uniques dans les endroits abrités et se maintiendront à peu près à deux chiffres dans les villes et les cités.

“Un autre nouveau départ pour mercredi mais un ciel bleu vif et de nombreuses périodes ensoleillées pendant une grande partie de la matinée, mais des nuages ​​d’averse se développeront et il y aura des averses modérées et peut-être assez bien dispersées qui se développeront dans le sud et le centre de l’Angleterre au Pays de Galles. dérive vers le nord.

“Aucune pluie importante n’est prévue cette semaine, donc une bonne nouvelle pour les vacanciers mais pas une si bonne nouvelle si vous avez besoin de pluie.”

En août, le temps pourrait encore se réchauffer avec des températures supérieures à la moyenne pour la période de l’année.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: “Dans la perspective du début août, les températures devraient rester supérieures à la moyenne dans les régions du sud du Royaume-Uni, ce qui, à cette période de l’année, peut entraîner des périodes chaudes et parfois de temps chaud ou même très chaud.

“Plus au nord, les températures seront probablement beaucoup plus proches de la moyenne, et il y aura un plus grand risque de pluie ici aussi.

“Les impacts liés à la chaleur peuvent être déclenchés par des périodes prolongées de temps chaud en été, et pas seulement par les températures extrêmes que nous avons observées récemment.”