Les Britanniques vivant en Espagne face à la réalité post-Brexit

Depuis le 1er janvier, les ressortissants britanniques non enregistrés en tant que résidents espagnols ne peuvent rester dans le pays que trois mois sur six.

Les Britanniques ont été invités à s’inscrire aux soins de santé en tant que résidents en Espagne et ont jusqu’au 30 juin 2021 pour changer leur permis de conduire en espagnol.

Henny Illingworth, un agent immobilier, vit à Malaga depuis près de quatre ans et se sent incertain quant à l’avenir.

« Auparavant, en tant que citoyen de l’UE en Espagne, j’avais le droit d’être ici et maintenant j’ai juste la permission de rester. Cela fait une grande différence et j’ai l’impression qu’il y a eu une énorme quantité d’incertitude et de désinformation au cours des dernières années. Cela nous laisse le sentiment: « Suis-je en sécurité? Suis-je stable ici? » Ce n’est pas très agréable de vivre avec. «

C’est aussi une période inquiétante pour Kirsty Ridyard, directrice du Phoenix College de Mala, un collège de sixième année basé sur le système éducatif britannique.

« Personnellement et professionnellement, cela va m’affecter. Professionnellement, nous ne pouvons pas obtenir les produits dont nous avons besoin pour enseigner la chimie efficacement en Espagne car ils proviennent de Grande-Bretagne et ils sont si chers là-bas maintenant, cela va être prohibitif.

«Et personnellement, je ne sais tout simplement pas ce qui va se passer avec le transport. C’était comme monter dans un bus, monter dans un avion pour aller à Londres et revenir, pour moi et ma famille, qui sommes toujours là. Mais maintenant, nous ne savons tout simplement pas si nous allons avoir besoin de visas ou non. «

Et pour les étudiants espagnols souhaitant une éducation au Royaume-Uni, la nouvelle règle s’avère problématique. Victoria Rincon, 18 ans, envisage maintenant d’aller à l’université ailleurs.

«J’ai postulé (dans des universités) en Angleterre, mais je ne pense pas que je n’y retournerai pas parce que les frais sont trop élevés. Et je pense que c’est ce qui arrive à beaucoup de gens en Europe. l’éducation en Angleterre à cause du prix. Et puis, je pense que je vais aux Pays-Bas. «

Il y a environ 360 000 résidents britanniques enregistrés en Espagne.

La vie après la pandémie de COVID-19 devrait voir les touristes revenir, mais il pourrait y avoir moins de Britanniques d’ici là.