Les Britanniques vivant dans les villes disent que le manque d’espaces verts les rend déprimés

Les citadins du Royaume-Uni sont découragés par le manque de verdure dans leur quartier.

Un sondage auprès de 2 000 personnes vivant en milieu urbain a révélé que les deux tiers veulent voir plus de beauté botanique là où ils vivent.

Et 26 % se sentent démotivés par le manque d’espaces verts dans leur quartier, tandis qu’un sur cinq se sent isolé.

Les résultats coïncident avec le Blue Monday, le jour le plus misérable de l’année pour beaucoup.

Plus de la moitié (51 %) pensent qu’il n’y a pas assez d’investissements dans le verdissement urbain et 43 % pensent qu’il y a tout simplement trop peu d’espace disponible.

Mais 57% souhaiteraient davantage de verdure verticale, comme des murs vivants où les plantes poussent le long des bâtiments, pour compenser le manque d’espace au rez-de-chaussée dans leur ville.

D’autres veulent plus d’arbres (43%), de parterres de fleurs (38%) et d’herbe (36%) – 78% affirmant que la verdure améliore leur bien-être mental.

Les habitants de Brighton sont les plus désireux d’avoir plus de toits-terrasses verts sur leurs bâtiments (42 %), tandis que les habitants de Birmingham aimeraient plus d’arbres dans leur ville (53 %).

Cependant, les habitants de Liverpudlian ont le plus besoin de verdure, neuf sur dix souhaitant en voir davantage là où ils vivent.

Et ceux de Coventry sont les plus satisfaits de leur accès aux grands espaces, préférant voir plus de plantes d’intérieur dans les lieux de travail et les espaces publics (52%).

La recherche a été commanditée par Biotecture, dont le directeur général, Richard Sabin, a déclaré : « L’accès aux espaces verts ne doit pas être qu’un bonus lorsqu’il s’agit de vivre en ville, tout le monde doit pouvoir profiter facilement de la nature.

« Il n’est pas surprenant que les gens se sentent démotivés et isolés s’ils n’ont pas accès à la verdure, que ce soit sur leur lieu de travail, là où ils vivent ou là où ils socialisent.

“Mais il est vrai que les villes peuvent manquer d’espace, c’est pourquoi les murs végétaux verticaux peuvent être une excellente solution.”

La majorité des citadins (79 %) apprécient de vivre dans un lieu urbain, grâce à la commodité, aux opportunités de carrière et à la vie sociale.

Pourtant, 67 % envisageraient de déménager dans une banlieue plus verte ou à la campagne pour pouvoir profiter davantage de la nature.

Ceux qui cherchent à déménager veulent un air plus pur (40%), une vie plus calme (39%), plus d’espace (34%) et pouvoir sortir plus souvent (32%), selon l’étude réalisée via OnePoll.

Bien que 62 % envisageraient de rester dans un environnement métropolitain s’il y avait plus d’investissements dans le verdissement urbain.

Les principaux avantages de vivre autour de beaucoup de verdure étaient considérés comme un air plus pur (47 %) et plus d’animaux sauvages (45 %).

Richard Sabin a ajouté : « La campagne a ses attraits, mais il est facile de voir pourquoi les gens aiment vivre une vie urbaine.

« Les plantes et la verdure peuvent rendre nos villes plus saines, plus heureuses et plus résistantes au changement climatique.

“Il est clair que les gens peuvent profiter de nombreux avantages associés à une vie plus rurale, tout en profitant de tout ce que nos villes ont à offrir si nous priorisons et investissons dans le verdissement urbain.”