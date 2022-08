Les Britanniques veulent se rendre aux urnes pour les élections générales DROITE APRÈS la sélection du nouveau Premier ministre lundi

La MOITIÉ du public souhaite que des élections générales soient déclenchées une fois que le nouveau Premier ministre sera annoncé lundi prochain, selon un nouveau sondage.

L’enquête, réalisée par Ipsos, a révélé que seulement un Britannique sur cinq est contre le fait de se rendre aux urnes.

Liz Truss a exclu la convocation d’élections générales anticipées Crédit : Reuters

Parmi les électeurs conservateurs, 40 % veulent une élection générale immédiate.

Pendant ce temps, pas moins de 67 % des partisans du Parti travailliste veulent se rendre aux urnes.

La plupart des gens qui souhaitent une liste électorale en Grande-Bretagne sont «en crise» comme principale raison.

Ceux qui s’y opposent disent que le pays étant en crise est une raison de plus pour éviter une élection.

Ils pensent que des semaines de campagne au lieu de gouverner détourneront trop l’attention des problèmes majeurs qui nécessitent une attention immédiate.

Rishi Sunak et Liz Truss ont tous deux exclu la convocation d’élections anticipées.

Ils pensent que se concentrer sur la spirale de l’inflation devrait être la priorité numéro un du nouveau Downing Street.

Mais les futurs dirigeants conservateurs ont déjà fait cette promesse, pour faire marche arrière plus tard.

BoJo a convoqué une élection générale en 2019, tandis que Theresa May en a déclenché une en 2017.

Kelly Beaver MBE, directrice générale, Royaume-Uni et Irlande chez Ipsos, a déclaré : « Quel que soit le nouveau Premier ministre en septembre, le public ne leur laissera pas le temps de s’installer, la moitié réclamant déjà des élections générales et encore plus. Les électeurs conservateurs en veulent un plutôt que non.

«En regardant l’histoire récente, les conseils ne sont pas clairs s’ils doivent jouer comme Theresa May ou être prudents comme Gordon Brown, mais comme le coût de la vie continue d’augmenter, une élection hivernale semble certainement être un moment peu attrayant pour solliciter un mandat. ”