Les Britanniques veulent des aliments emballés dans des emballages compostables respectueux de l’environnement

Les BRITS veulent que leur nourriture soit emballée dans un emballage compostable respectueux de l’environnement – plutôt que dans du plastique qui nuit à la planète.

Un nouveau sondage révèle que huit personnes sur dix soutiennent une taxe sur les emballages en plastique, qui devrait entrer en vigueur l’année prochaine, mais ils ne veulent pas que cela pénalise les options plus vertes.

Les Britanniques soutiendront une taxe sur les emballages en plastique mais pensent qu’il devrait y avoir une exemption pour les matériaux compostables Crédit : Alamy

Tout ce qui contient moins de 30 pour cent de contenu recyclé devrait être frappé par des taxes plus élevées dans le but de nettoyer la planète.

L’Irlande, l’Italie et le Japon ont tous des exemptions pour les emballages compostables qui se décomposent dans le sol, et les militants veulent que la Grande-Bretagne emboîte le pas et offre une « double victoire pour l’environnement ».

Daphna Nissenbaum, PDG et co-fondatrice de TIPA Packaging, qui a commandé le sondage, a déclaré hier soir : « Les emballages compostables offrent une solution durable à des choses comme les films plastiques en contact avec les aliments, qui pour de nombreuses raisons ne peuvent pas être recyclés.

« Au lieu de cela, ils sont retirés dans des installations de recyclage et envoyés à la décharge ou incinérés.

« Il est vital que le gouvernement écoute cela et reconnaisse la nécessité d’un système fiscal distinct pour les emballages compostables ».

La baronne Bakewell a déclaré la semaine dernière à la Chambre des Lords que les ministres doivent cesser de pénaliser les entreprises qui proposent des solutions vertes pour sauver la planète, et fait pression pour modifier la loi à venir, arguant que les films plastiques ne seront jamais facilement recyclés et devraient être biodégradables à la place. .

Elle a déclaré: « La conséquence involontaire de la taxe sur les plastiques telle qu’elle est actuelle est que ces solutions innovantes sont pénalisées de manière perverse. »