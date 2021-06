De NOUVEAUX laissez-passer numériques et des lieux « uniquement pour les vaccins » devraient être disponibles pour les Britanniques qui sont à double piqûre, déclare Tony Blair.

L’ancien Premier ministre demande que ceux qui ont reçu les deux coups soient traités différemment de ceux qui n’en ont pas et que des mesures d’assouplissement pour le double coup seront une puissante incitation.

Les remarques de M. Blair sont intervenues lorsqu’il est apparu que 13,5 millions de première et deuxième doses d’un vaccin Covid-19 avaient été administrées en mai, établissant un nouveau record mensuel.

Il a également été annoncé que les Britanniques dans la vingtaine commenceront à être appelés pour leur vaccin cette semaine.

Il a déclaré aujourd’hui à l’émission Andrew Marr de la BBC qu' »il n’y a aucun sens à traiter ceux qui ont été vaccinés de la même manière que ceux qui ne l’ont pas été ».

Lorsqu’on lui a demandé si le plan de passeport créerait une société « discriminatoire » à deux vitesses, M. Blair a déclaré: « Je pense que le mot discrimination a maintenant un sens très chargé en anglais, mais en réalité, lorsqu’il s’agit de gestion des risques, il s’agit de discrimination. . »

« La raison pour laquelle nous vaccinons d’abord les personnes âgées, c’est parce qu’elles sont plus à risque. Puisque tout le monde va pouvoir se faire vacciner, alors je pense qu’il est vraiment important que les gens soient encouragés à se faire vacciner.

« Nous faisons également des suggestions sur la façon dont vous pouvez obtenir une preuve appropriée de vaccination. »

« La gestion des risques est une question de discrimination »

Ses remarques sont venues en réponse à un nouveau rapport intitulé « Less Risk, More Freedom », par le Tony Blair Institute for Global Change, qui dit que « le statut vaccinal compte » et que les laissez-passer de santé peuvent « permettre aux citoyens de prouver leur statut de manière sécurisée, manière préservant la vie privée ».

Le rapport soutient qu’à ce jour, les mesures destinées à réduire la propagation des maladies ont traité les populations comme des groupes largement homogènes. En conséquence, les restrictions – telles que les fermetures nationales, les systèmes de niveau régional et des écoles entières fermées à la suite d’épidémies – ont été des instruments contondants.

Il indique que si un système de laissez-passer sanitaire était utilisé au pays et à l’étranger, « nous pouvons aller au-delà des outils contondants et fourre-tout et nous aligner sur d’autres pays en supprimant certaines restrictions pour les personnes entièrement vaccinées, nous permettant ainsi de rouvrir durablement l’économie ».

« Tant que le monde n’est en grande partie pas vacciné et que le risque d’une nouvelle variante reste important, il est vital que nous ayons une alternative à l’outil contondant des blocages pour permettre au pays de vivre librement et en toute sécurité. »

L’homme de 68 ans, qui a été Premier ministre de 1997 à 2007, a clairement indiqué que cela impliquerait une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés, ajoutant : « Sauf pour des raisons médicales, les gens devraient être vaccinés. »

En réponse à ses propos, une source gouvernementale de haut rang a déclaré à l’agence de presse de l’Autorité palestinienne : « Une fois de plus, M. Blair semble avoir appris des choses déjà en préparation et a décidé de les appeler publiquement.

« Cela devient une habitude. Néanmoins, nous le remercions pour son soutien continu. »

Cela survient alors que le Premier ministre est sur le point de prendre une décision concernant la date de fin des restrictions, le 21 juin, le gouvernement examinant les statistiques de Covid cette semaine afin de donner le feu vert ou non.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement le retarderait ou non.

Cependant, des sources ont déclaré à ITV News que des plans étaient en cours pour le repousser au 5 juillet.

Le correspondant Richard Pallot a déclaré : « Des sources gouvernementales ont de nouveau souligné qu’aucune décision n’a été prise mais je comprends qu’en privé d’autres plans sont en cours d’élaboration.

« S’il y avait un retard de deux semaines, en théorie, tous les plus de 50 ans auraient une chance d’avoir un deuxième vaccin. »

Plus de 27 millions de personnes au Royaume-Uni sont désormais entièrement vaccinées et quelque 33 525 485 personnes – plus des trois quarts de la population adulte du pays – ont reçu leur première dose.

Samedi, le Royaume-Uni a signalé 5 765 autres cas de coronavirus – une augmentation significative par rapport au total le même jour la semaine dernière, mais en baisse par rapport au sommet de deux mois de vendredi.