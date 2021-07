Les Britanniques trouvent que la cuisine indienne est la plus difficile à maîtriser : rapport

Les citoyens britanniques trouvent que la cuisine indienne est la plus difficile à maîtriser, selon une étude publiée le 14 juillet dans un tabloïd populaire du Royaume-Uni, The Mirror. Les plats indiens occupent la première place en termes de difficulté, suivis des plats chinois et italiens.

L’étude menée par Tilda Publishing, basée à Londres, comptait environ 2 000 participants. Il a été constaté que la plupart des citoyens britanniques se sont essayés aux cuisines mondiales pendant le verrouillage, ce qui a conduit à de nouvelles révélations sur leurs propres compétences culinaires. Environ 39% des répondants à l’enquête ont déclaré avoir essayé de cuisiner des plats indiens à la maison, mais avec des inconvénients importants tels que le fait de coller du riz au fond de la casserole, de faire cuire le riz de manière incorrecte, ce qui a rendu le riz trop lourd ou d’utiliser plus de riz. grains que nécessaire.

Selon le rapport, principalement les jeunes dans les groupes d’âge entre 18 et 34 ans ont eu des difficultés avec la préparation du riz.

« Cuisiner du riz à partir de rien est une compétence difficile à acquérir », a déclaré Anna Beheshti de Tilda Publishing. « Cependant, incorporer du riz dans un plat peut élever votre repas de bon à excellent et permettre aux Britanniques d’explorer des cuisines du monde entier, d’un biryani aromatique à base de longs grains basmati à un curry rouge savoureux imbibé de riz au jasmin », a-t-elle ajouté. .

Il y avait un total de vingt plats qui figuraient sur la liste des «plus difficiles». Alors que la cuisine indienne a été élue la plus difficile, l’allemande a été considérée comme la moins difficile.

