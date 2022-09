Les Britanniques traversent environ DEUX CENTS cartons en livraisons chaque année

LE ménage britannique moyen reçoit environ 200 boîtes en carton livrées chaque année – qui s’empilent jusqu’à la hauteur du gratte-ciel Walkie Talkie à Londres.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé une énorme croissance de la quantité d’emballages que nous recevons chaque année.

Une étude a révélé que 68 % des adultes souhaitent que les entreprises utilisent moins d’emballages Crédit : Getty

Un ménage type reçoit une grande boîte, une boîte de taille moyenne et deux petites boîtes par semaine.

Sur la base des mesures typiques des colis Royal Mail, cela empile jusqu’à 154 pieds de petites boîtes, 104 pieds de boîtes de taille moyenne et 255 pieds de grandes boîtes à leur point le plus élevé.

Additionné, il porte la hauteur totale à 513 pieds – plus haut que la tour Barclays à Canary Wharf mais juste en deçà du bâtiment Walkie Talkie de 525 pieds de haut.

Le chiffre de 513 pieds ferait des boîtes empilées le vingt-neuvième plus haut bâtiment du Royaume-Uni – devant la tour Elizabeth à Castlefield et la tour JPMorgan à Canary Wharf.

Andy Barnetson, porte-parole du groupe de campagne sur le carton Beyond the Box, qui a commandé la recherche, a déclaré : “C’est fascinant de voir combien de colis et de boîtes nous recevons par la poste chaque année.

“La bonne nouvelle est que la grande majorité de ces boîtes sont recyclées à travers la Grande-Bretagne, ce qui signifie que les fibres utilisées pour créer du carton peuvent être réutilisées encore et encore.

“Il est si important que nous continuions tous à faire notre part pour nous assurer que nous recyclons là où nous le pouvons – sinon nous pourrions jeter la hauteur de 60 millions de gratte-ciel de boîtes en carton jetées chaque année.”

Fait encourageant, 85 % des personnes interrogées affirment qu’elles recyclent toujours les emballages en carton qu’elles reçoivent par la poste, bien que 13 % admettent qu’elles ne les recyclent que parfois.

Garder les déchets hors des sites d’enfouissement (63 %), être une habitude (55 %) et vouloir réduire la pollution (54 %) sont les principaux facteurs qui expliquent pourquoi les gens recyclent.

Il semble que notre appétit pour les livraisons ne semble pas s’estomper de sitôt, car 59 % reçoivent plus de colis en carton maintenant qu’à tout autre moment.

L’étude, menée par OnePoll, a révélé que la commodité (79 %), la facilité (56 %) et l’économie d’un trajet (45 %) étaient les principales raisons d’opter pour les livraisons.

En ce qui concerne le contenu de ces livraisons, les cadeaux (52%), les vêtements (49%) et les appareils électroniques (37%) constituaient les trois premiers.

Les équipements de bricolage et de loisir (35 %) et les livres (34 %) se classent également en tête.

TOP 15 DES ARTICLES LES PLUS LIVRÉS – SELON LES BRITANNIQUES 1. Cadeaux 2. Vêtements 3. Électronique 4. Matériel de bricolage et loisirs 5. Livres 6. Chaussures 7. Articles ménagers/décoratifs 8. Articles de toilette 9. Cosmétiques 10. Nourriture 11. Ustensiles de cuisine 12. Nourriture pour animaux de compagnie 13. Gros appareils électroménagers, par exemple réfrigérateur 14. Compléments alimentaires 15. Produits de nettoyage

59 % des adultes étaient également disposés à acheter des produits dans des emballages respectueux de l’environnement.

Il est également apparu que 68 % des adultes souhaitent que les entreprises utilisent moins d’emballages, qu’ils soient clairement identifiés comme recyclables (57 %) et qu’ils collectent davantage de bacs de recyclage (48 %) pour les aider dans leur cheminement pour faire de la planète un meilleur endroit.

La partie la plus déroutante du recyclage pour 75 % était de savoir quoi faire avec certains matériaux, tandis que 52 % ne comprenaient pas pourquoi certains plastiques ne pouvaient pas être recyclés.

Et 92 % des gens se sentent personnellement responsables de leurs propres déchets et de leur recyclage.

Andy Barnetson a ajouté : « Il y a clairement un appétit chez les adultes pour recycler et faire leur part pour la planète.

« C’est vraiment encourageant de voir qu’alors que les adultes reçoivent plus de livraisons que jamais auparavant, il y a aussi une volonté croissante de s’assurer que leurs cartons sont recyclés.

“La durabilité à la maison est si importante et avec une demande accrue de boîtes en carton, nous voulons inspirer la nation à réfléchir à leurs actions et à l’impact qu’elles peuvent avoir.”