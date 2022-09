Les BRITS sont prêts à transpirer pendant les journées humides à 23 ° C avec de fortes averses – avant de devoir se couvrir lorsqu’un froid soudain frappe à la fin de la semaine.

Aujourd’hui, il est probable qu’il pleuve dans le sud du Royaume-Uni, qui devrait s’alourdir dans la soirée, tandis que les régions du nord continueront de profiter du soleil.

Les Britanniques du sud devraient subir de fortes averses à partir de ce soir Crédit : Alamy

Cependant, les journées seront humides – avec un maximum de 23C Crédit : Met Office

Mais, les températures devraient être anormalement chaudes jusqu’au milieu de la semaine avec des minimums au milieu des 20°C et un maximum de 23°C dans le sud.

Cela se traduira par des journées humides et collantes.

D’ici jeudi, un système à haute pression devrait apporter des températures plus sèches mais plus fraîches, se situant entre les adolescents moyens et élevés d’ici la fin de la semaine.

Le prévisionniste météorologique de la BBC, Simon King, a déclaré: «La pluie que nous avons eue lundi, autour des parties centrales du Royaume-Uni, vous pouvez le voir à partir des nuages ​​plus tôt, cela se déplace progressivement plus au sud.

“Des périodes ensoleillées au nord et au sud de cela, mais au cours des prochains jours, eh bien, cette haute pression commencera à se frayer un chemin.

“Maintenant, mardi, nous verrons de la pluie dans l’extrême sud de l’Angleterre juste sur ce front météorologique.

“Les averses deviennent progressivement un peu plus fortes au fil de la journée et elles se déplaceront de la Manche pour affecter le sud du Pays de Galles à travers les régions du sud de l’Angleterre.

“Plus au nord, bien qu’il semble sec mardi, encore une fois, il y aura des périodes ensoleillées pour beaucoup et encore une fois une sensation de fraîcheur, en particulier à travers l’Écosse, des températures ici autour de 15 ou 16 ° C.

“Une journée plus fraîche pour beaucoup à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, sauf dans l’extrême sud où il peut encore sembler assez chaud et humide.

“Tout au long de mardi et de la nuit, la pluie pourrait être assez forte dans certaines régions, il pourrait y avoir des embruns d’eau de surface dans la soirée.”

D’ici la fin de la semaine, il fera plus frais en raison de la basse pression venant de Scandinavie, de la haute pression vers l’Atlantique et du vent du nord venant de l’Arctique.

Cela survient après que l’Angleterre a enregistré son été le plus chaud jamais enregistré après que les températures ont atteint un nouveau sommet grésillant de 40,3 ° C.

Le MetOffice a déclaré que les données provisoires collectées en juin, juillet et août montraient un lien avec 2018 pour le record saisonnier.

Les prévisions de MetOffice pour les prochains jours suivent.

Aujourd’hui:

La plupart des régions sont belles et sèches avec des périodes ensoleillées. Quelques averses légères pour le nord et l’ouest de l’Ecosse. Plus nuageux dans le sud du Royaume-Uni avec des périodes de pluie, parfois abondantes. Vents légers pour une grande partie de l’est et du centre du Royaume-Uni, mais venteux ailleurs.

Ce soir:

La pluie continue dans l’extrême sud avec quelques fortes rafales probables. Sinon sec pour beaucoup mais encore quelques averses légères pour les parties nord-ouest. Encore une douce nuit dans l’extrême sud.

Mercredi:

Pluie dans l’extrême sud, parfois abondante au début, faiblissant et se dégageant vers le sud-est. Sinon plutôt beau et sec bien qu’il y ait encore quelques averses dans le nord-ouest, plus fortes plus tard pour l’extrême nord.

Perspectives du jeudi au samedi :

Beaucoup de temps sec avec des périodes ensoleillées ou claires. Les régions du nord et de l’est verront quelques averses et ici il y aura de la brise. Plutôt cool partout.