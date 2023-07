Les Britanniques touchés par la plus forte baisse de richesse depuis la Seconde Guerre mondiale

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La flambée des taux d’intérêt a fait chuter la richesse des ménages britanniques de plus de 2 000 milliards de livres sterling au cours de l’année écoulée – la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale, a averti un groupe de réflexion.

La Banque d’Angleterre a engagé un cycle de hausse rapide des taux depuis fin 2021 dans le but de lutter contre l’inflation et de rétablir l’ordre après le désastreux mini-budget du gouvernement Liz Truss.

La hausse du taux de base a provoqué une flambée des taux hypothécaires, une chute des prix de l’immobilier et une chute brutale du prix des obligations d’État et de sociétés.

En plus de causer de la douleur aux propriétaires, la chute des prix des obligations a réduit la valeur mesurée des actifs de retraite, normalement la plus grande source de richesse des ménages en Grande-Bretagne.

Une nouvelle analyse de la Resolution Foundation suggère que la richesse totale des ménages était tombée à 650% du revenu national au début de 2023 – une baisse de 2,1 billions de livres sterling au cours de l’année écoulée et la plus forte baisse en pourcentage du PIB de l’après-guerre.

Le taux de base de la Banque d’Angleterre est actuellement de 5 %, mais de nouvelles hausses de taux sont attendues, avec des prévisions selon lesquelles le taux atteindra 7 % l’année prochaine dans le but de maîtriser l’inflation.

Les travaillistes ont accusé Rishi Sunak et son chancelier Jeremy Hunt de ne pas avoir fait assez pour atténuer la «bombe hypothécaire conservatrice», la moyenne des prêts hypothécaires à taux fixe sur deux ans atteignant déjà près de 7%.

Les propriétaires prêts à hypothéquer ont été avertis de se préparer à une « énorme » baisse du revenu disponible après que la Banque d’Angleterre a déclaré que les taux d’intérêt pourraient coûter 500 £ supplémentaires par mois à 1 million d’emprunteurs d’ici 2026.

Cependant, la Resolution Foundation a déclaré que la hausse des taux d’intérêt pourrait créer des «gagnants» parmi les jeunes générations, y compris les aspirants accédants à la propriété et les épargnants.

Les taux d’intérêt ont rebuté certains primo-accédants, mais pourraient créer des « gagnants » dans les années à venir (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Le groupe de réflexion a fait valoir qu’une «nouvelle normalité» de taux plus élevés pourrait mettre fin à un boom de la richesse de 40 ans qui a été un moteur clé de l’inégalité intergénérationnelle.

La hausse des prix de l’immobilier a largement profité aux générations plus âgées, tandis que de nombreux jeunes ont été complètement exclus de l’accession à la propriété, a-t-il déclaré.

Les fondations Intérêt maximal ? rapport – dans le cadre d’un partenariat avec l’abrdn Financial Fairness Trust – a examiné ce que des taux plus élevés pourraient signifier pour le niveau de vie et l’accumulation de richesses à l’avenir.

Des taux d’intérêt constamment plus élevés pourraient avoir deux effets clés à long terme: faire baisser les prix de l’immobilier et faciliter légèrement l’atteinte d’un niveau de vie décent à la retraite en augmentant les taux de rendement de l’épargne-retraite, a déclaré la fondation.

Bien que la hausse des taux presse les détenteurs de prêts hypothécaires – et exclut certains primo-accédants à court terme – la baisse des prix de l’immobilier pourrait profiter aux jeunes qui espèrent gravir les échelons dans les années à venir.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a mis en garde contre les difficultés hypothécaires à venir (PA)

La barrière des dépôts pour les primo-accédants pourrait être réduite. Au milieu des années 1990, il aurait fallu environ huit ans à un jeune acheteur/couple typique pour la première fois pour économiser un acompte de 10 % sur une première maison moyenne. Ce chiffre est passé à 14 ans, mais pourrait potentiellement retomber à environ 10 ans, a suggéré la fondation.

Bien que la hausse des taux augmente le coût du remboursement des hypothèques, la fondation a déclaré que cela pourrait être plus que compensé par un niveau d’emprunt inférieur nécessaire pour acheter une maison, réduisant ainsi le coût global de la propriété à vie pour les nouveaux acheteurs.

En ce qui concerne les pensions, la fondation a déclaré que dans le monde pré-pandémique, un travailleur typique devrait économiser environ 5 000 £ par an pour obtenir un revenu à la retraite représentant les deux tiers de son revenu avant de prendre sa retraite.

Mais avec des taux d’intérêt plus élevés, le même travailleur devrait économiser environ 3 000 £ pour atteindre le même niveau de vie à la retraite, ce qui pourrait permettre aux jeunes cohortes d’économiser suffisamment plus facilement pour bénéficier d’un niveau de vie décent à un âge avancé.

Les chercheurs ont également noté que le cycle actuel de hausse des taux pourrait être un «coup de théâtre» dans une tendance à long terme en cours vers des taux d’intérêt plus bas. Dans un tel scénario, la richesse pourrait continuer à augmenter et renforcer, plutôt qu’inverser, les tensions générationnelles, ont-ils fait valoir.

Ian Mulheirn, chercheur associé à la Resolution Foundation, a déclaré que les hausses rapides des taux d’intérêt semblaient avoir «mis fin» au boom de la richesse. « Ceux qui ont des hypothèques importantes seront touchés par ces changements majeurs. Mais il y a aussi des gagnants d’un passage à un monde de taux plus élevés et de richesse plus faible.

Il a ajouté : « La trajectoire future des taux d’intérêt est très incertaine. La poussée actuelle pourrait être un coup dur ou annoncer une nouvelle ère pour le Royaume-Uni. Quoi qu’il en soit, les décideurs politiques devraient se concentrer davantage sur l’opportunité et la manière d’isoler les ménages des fluctuations brutales de leur fortune de ces forces bien au-delà de leur contrôle.

Mubin Haq, directeur général d’abrdn Financial Fairness Trust, une fiducie caritative, a déclaré: « La douleur à court terme des taux d’intérêt plus élevés pour les titulaires d’hypothèques pourrait également signifier un gain à plus long terme pour les jeunes qui espèrent acheter leur propre maison et épargner pour leurs retraites. »